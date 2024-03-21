Надзвичайно смачні та пухкі: покроковий рецепт яблучних пиріжків

Ці пиріжки підійдуть як для перекусу, так і для десерту. Готуються вони дуже просто.

Пухкі та ніжні пиріжки з яблучною начинкою сподобаються усій родині. Вони виходять рум’яні й дуже запашні. Особливого аромату цій домашній випічці надає секретний інгредієнт.

З однієї порції ви отримаєте 19 пиріжків, які чудово смакують із чаєм або кавою, а також можна взяти їх з собою на перекус. Рецептом поділились на сайті SHUBA.

Пиріжки з яблуками

Інгредієнти:

Для тіста:

молоко 2,5% — 250 мл;

пресовані дріжджі — 25 г;

цукор — 100 г;

цукор ванільний — 10 г;

одне яйце;

один яєчний білок;

масло вершкове 82% — 50 г;

коньяк — 1 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

борошно — 550 г;

олія соняшникова — 2 ст. л.

Для начинки:

яблуки — 700 г;

цукор — 2 ст. л.;

масло вершкове 82% — 15 г;

кориця мелена;

сік лимонний — 1 ст. л.

Для змащування:

жовток курячий;

молоко 2,5% — 1 ст. л.

У миску влийте тепле молоко, подрібніть туди дріжджі, додайте цукор, ванільний цукор, сіль, яйце і білок, коньяк, розтоплене вершкове масло і перемішайте.

Всипте просіяне борошно і вимісіть тісто. Воно буде липким, так що влийте олію і злегка обімніть тісто, формуючи кулю.

Накрийте рушником і поставте підходити в тепле місце мінімум на годину. Тісто має збільшитися удвічі.

Тим часом приготуйте начинку: яблука почистьте і наріжте невеликими кубиками, збризніть лимонним соком, щоб не потемніли. На сковороді розтопіть вершкове масло разом із цукром, додайте яблука. Тушкуйте до м’якості, а потім додайте корицю.

Коли тісто підійшло, розділіть його на 19 кульок, накрийте їх рушником. Кожну кульку обімніть, розплескайте, викладіть начинку, защипніть і сформуйте довгастий пиріжок.

Готові пиріжки викладіть на застелене пергаментом деко, дайте ще трохи підійти протягом 15-20 хвилин. Потім змажте сумішшю жовтка з молоком і випікайте у розігрітій до 170°С духовці протягом 15-20 хвилин.

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