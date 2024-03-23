Вдало виходять з першого разу: картопляно-рисові котлети для пісного меню

Маленький секрет приготування цих котлет полягає в тому, що картоплю краще відварювати в мундирі.

Неймовірно ніжні котлети з картоплі, рису та овочів зачарують ваших домашніх апетитним виглядом зовні й м'якою текстурою всередині — обсмажуються до апетитної рум’яності, а всередині залишаються ніжними та м’якими. Готуються котлети з картоплі, відвареного рису, тушкованих овочів, ароматних трав і спецій. Маленький секрет полягає в тому, що картоплю на ці котлети краще відварювати в мундирі.

Інгредієнти:

картопля відварена — 350 г;

рис відварений — 100 г;

цибуля ріпчаста — 100 г;

морква — 100 г;

сіль — дрібка;

паприка солодка — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

часник — 2-3 зубчики;

куркума — за бажанням;

зелень — пучок;

олія для смаження.

Відварити картоплю в мундирі у підсоленій воді. Очистити від шкірки та залишити повністю охолонути. У сотейник влити воду, поставити на плиту та довести до кипіння. Додати добре промитий рис, посолити та варити до готовності.

Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на грубій тертушці. Розігріти олію на сковороді та смажити на ній цибулю близько 2 хвилини. Додати до цибулі моркву й тушкувати ще протягом кількох хвилин.

Відварену картоплю натерти на грубій тертушці та перекласти в глибоку миску. У миску до картоплі додати рис, овочеву засмажку, солодку паприку, свіжий пресований або сушений часник, чорний мелений перець, куркуму, сіль та подрібнену будь-яку зелень. Добре перемішати всі інгредієнти до однорідної маси.

Фото: unsplash.com

Змастити руки олією, сформувати з фаршу котлетки бажаної форми та розміру, викласти заготовки на кухонну дощечку або тарілку. На сковороду влити олію та обсмажити на ній котлети. Готувати на середньому вогні з обох сторін до апетитної золотистості.

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