Пісна шарлотка: як приготувати смачну випічку без яєць

Пісна шарлотка підійде тим, хто дотримується посту. І це шанс спробувати щось нове.

Пісну шарлотку можна приготувати, якщо ви дотримуєтеся посту. Але також підійде тим, хто не вживає продукти тваринного походження. Пироги без яєць, вершкового масла або інших молочних інгредієнтів можуть бути дуже смачними. Шарлотка виходить пишною та ніжною — нітрохи не гіршою за ту, що готується за класичним рецептом. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Пісна шарлотка

Інгредієнти:

борошно 200 г;

мінеральна вода з газом 110 мл;

тростинний цукор 110 г;

рослинна олія 50 мл;

розпушувач 1 ч. л.;

кориця мелена 1 ч. л.;

сіль;

яблука великі 2 шт;

лимонний сік 30 мл.

Спочатку приготуйте тісто. Борошно просійте разом із розпушувачем, меленою корицею та сіллю в миску. Потім додайте тростинний цукор і перемішайте вінчиком.

Продовжуючи перемішувати сухі інгредієнти, влийте мінеральну воду і 40 мл рослинної олії. У результаті має вийти м'яке липке тісто.

Яблука для шарлотки очистіть від шкірки та видаліть серцевину. Наріжте яблука невеликими кубиками, складіть у миску, полийте лимонним соком і перемішайте.

Додайте яблука в тісто і перемішайте. Круглу форму для випічки діаметром 18-20 см змастіть зсередини рослинною олією за допомогою пензлика.

І випікайте близько 40 хвилин за 180 градусів. Верх шарлотки має підрум'янитися і стати золотисто-коричневим.

Дайте гарячій шарлотці трохи охолонути за кімнатної температури і перед подачею посипте цукровою пудрою.

У тісто можна також можна додати родзинки та в'ялену вишню для більш цікавого смаку.

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