Пісний торт "Наполеон": без масла, яєць і молока
Улюблений торт можна приготувати і на Великий піст. Такий торт стане справжнім святом для будь-якого свята.
Торт "Наполеон" можна зробити і в пісному варіанті. Його родзинка — це чудовий солодкий кокосово-ванільний крем. В ньому немає яєць, вершкового масла, коров’ячого молока і сметани. Вийде так само смачно, як і класичний "Наполеон". Рецептом поділились на сайті Shuba.Life.
Пісний "Наполеон"
Інгредієнти:
Для крему:
- кокосове молоко — 400 мл;
- вода — 300 мл;
- цукор — 120 г;
- цукор ванільний — 10 г;
- кокосова стружка — 80 г;
- борошно пшеничне — 50 г.
Для тіста:
- борошно пшеничне — 350 г;
- олія соняшникова — 100 мл;
- сода харчова — 5 г;
- оцет — 10 мл;
- сіль — 1/8 ч. л.;
- вода — 120 мл.
Для крему в каструлі змішайте воду і кокосове молоко. Додайте цукор, ванільний цукор і кокосову стружку. Доведіть до кипіння, помішуючи, і відставте на 10 хвилин.
Потім всипте у кокосову масу 50 г борошна і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Знову поставте масу на вогонь і варіть, постійно помішуючи, поки крем не стане схожий на шусту сметану. Накрийте крем плівкою і залиште остигати.
Для тіста в миску просійте борошно, додайте сіль, соду, погашену оцтом, і олію. Розітріть масу пальцями до крихти, влийте 120-140 мл води і замісіть еластичне тісто.
Розділіть тісто на 10 шматочків, загорніть кожний у харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.
Потім кожний шматочок розкачайте у тонкий корж і кожен корж випікайте коржі на пергаменті протягом 5-7 хвилин кожний при температурі 200°C.
Готові коржі обріжте, щоб краї були рівні. Змастіть коржі кремом і викладіть один на один. Обрізки коржів подрібніть і посипте крихтою готовий торт зверху.
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