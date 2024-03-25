Пісний торт "Наполеон": без масла, яєць і молока

Улюблений торт можна приготувати і на Великий піст. Такий торт стане справжнім святом для будь-якого свята.

Торт "Наполеон" можна зробити і в пісному варіанті. Його родзинка — це чудовий солодкий кокосово-ванільний крем. В ньому немає яєць, вершкового масла, коров’ячого молока і сметани. Вийде так само смачно, як і класичний "Наполеон". Рецептом поділились на сайті Shuba.Life.

Пісний "Наполеон"

Інгредієнти:

Для крему:

кокосове молоко — 400 мл;

вода — 300 мл;

цукор — 120 г;

цукор ванільний — 10 г;

кокосова стружка — 80 г;

борошно пшеничне — 50 г.

Для тіста:

борошно пшеничне — 350 г;

олія соняшникова — 100 мл;

сода харчова — 5 г;

оцет — 10 мл;

сіль — 1/8 ч. л.;

вода — 120 мл.

Для крему в каструлі змішайте воду і кокосове молоко. Додайте цукор, ванільний цукор і кокосову стружку. Доведіть до кипіння, помішуючи, і відставте на 10 хвилин.

Потім всипте у кокосову масу 50 г борошна і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Знову поставте масу на вогонь і варіть, постійно помішуючи, поки крем не стане схожий на шусту сметану. Накрийте крем плівкою і залиште остигати.

Для тіста в миску просійте борошно, додайте сіль, соду, погашену оцтом, і олію. Розітріть масу пальцями до крихти, влийте 120-140 мл води і замісіть еластичне тісто.

Розділіть тісто на 10 шматочків, загорніть кожний у харчову плівку і покладіть у холодильник на 30 хвилин.

Потім кожний шматочок розкачайте у тонкий корж і кожен корж випікайте коржі на пергаменті протягом 5-7 хвилин кожний при температурі 200°C.

Готові коржі обріжте, щоб краї були рівні. Змастіть коржі кремом і викладіть один на один. Обрізки коржів подрібніть і посипте крихтою готовий торт зверху.

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