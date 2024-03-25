Суфле "Пташине молоко": незабутній десерт власноруч
Насправді приготувати суфле зовсім нескладно — головне мати бажання.
Пташине молоко — насправді досить простий, ніжний та апетитний десерт із білків. Він зробить приємним і смачним будь-який ваш день.
Інгредієнти на 9 порцій:
- яєчні білки — 4 шт.;
- цукор — 1 склянка;
- желатин — 1,5 ст. л.;
- шоколад — 50-100 г.
Желатин замочити у 0,5 склянки теплої води. Через 15-20 хвилин прогріти на водяній бані до розчинення.
Білки збити, коли білки стануть, наче хмаринка, поступово всипати цукор. Далі збивати з цукром до стійких піків.
Продовжуючи збивати, додати розведений желатин, вилити у форму масу, що вийшла. Розрівняти її і залишити у холодильнику на 20 хвилин.
Розтопити шоколад на водяній бані. Коли білкова маса застигне, залити шоколадом і теж залишити застигати. Акуратно розрізати суфле гарячим ножем, щоб шоколадна скоринка не зламалася. А можна зробити манливі цукерки.
Читайте також:
Торт "Пташине молоко" з бісквітом: рецепт ніжної та ароматної випічки
Новий рік по-французьки: торт-суфле з мандаринами та шампанським
Ніжне полуничне суфле: простий рецепт вишуканого десерту