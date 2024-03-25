Суфле "Пташине молоко": незабутній десерт власноруч

Насправді приготувати суфле зовсім нескладно — головне мати бажання.

Пташине молоко — насправді досить простий, ніжний та апетитний десерт із білків. Він зробить приємним і смачним будь-який ваш день.

Інгредієнти на 9 порцій:

яєчні білки — 4 шт.;

цукор — 1 склянка;

желатин — 1,5 ст. л.;

шоколад — 50-100 г.

Желатин замочити у 0,5 склянки теплої води. Через 15-20 хвилин прогріти на водяній бані до розчинення.

Білки збити, коли білки стануть, наче хмаринка, поступово всипати цукор. Далі збивати з цукром до стійких піків.

Фото: unsplash.com

Продовжуючи збивати, додати розведений желатин, вилити у форму масу, що вийшла. Розрівняти її і залишити у холодильнику на 20 хвилин.

Розтопити шоколад на водяній бані. Коли білкова маса застигне, залити шоколадом і теж залишити застигати. Акуратно розрізати суфле гарячим ножем, щоб шоколадна скоринка не зламалася. А можна зробити манливі цукерки.

Фото: unsplash.com

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