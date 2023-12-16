Новий рік по-французьки: торт-суфле з мандаринами та шампанським

Обов'язково приготуйте торт-суфле з мандаринами і шампанським до Нового року, тим паче, що готується він зовсім не складно.

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Цей вишуканий десерт французької кухні має такий святковий вигляд, що стане головною прикрасою вашого новорічного столу. А ніжне суфле та свіжий мандариновий смак не залишать байдужим жодного гостя. Рецептом святкового десерту поділився сайт "Я Шеф кухар".

Інгредієнти

вершкове масло — 150 г;

цукор — 230 г;

яйця — 3 шт;

ванільний цукор — 20 г;

сіль — на кінчику ножа;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно пшеничне — 125 г;

крохмаль — 25 г;

желатин — 12 г;

сметана — 250 г;

шампанське — 250 мл;

вершки 30% — 200 мл;

мандарини — 0,5 кг.

Приготування

Крок 1

Просійте разом борошно, крохмаль, розпушувач і сіль.

Крок 2

М'яке вершкове масло розітріть із цукром і ванільним цукром до однорідності.

Крок 3

В масло з цукром додайте яйця по одному. Після додавання кожного яйця вимішуйте масу до однорідності.

Крок 4

Додайте борошняну суміш у масляну, і лопаткою замісіть м'яке тісто.

Крок 5

Розігрійте духовку до 180 градусів. Круглу форму для випічки застеліть пергаментом, змащеним вершковим маслом.

Крок 6

Викладіть тісто у форму і розрівняйте лопаткою. Випікайте корж близько 20 хвилин, поки він не зарум'яниться. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою.

Крок 7

Готовий корж дістаньте з форми разом із пергаментом і остудіть на решітці.

Крок 8

Приготуйте мандаринове пюре. Для цього очистіть фрукти від шкірки та розділіть на часточки. У сотейник із товстим дном налийте воду, додайте цукор і очищені мандарини. Варіть на середньому вогні до закипання, після чого зніміть із плити й остудіть. Перебийте вміст сотейника в пюре занурювальним блендером.

Крок 9

Підготуйте желатин. Розчиніть його в шампанському за інструкцією на упаковці. Зверніть увагу, що желатин одних виробників потрібно заливати окропом, а інших — спочатку замочувати в холодній рідині, а потім варити.

Крок 10

Підготуйте основу суфле. Змішайте сметану, вершки та ванільний цукор. Збийте міксером на низьких обертах до кремоподібної консистенції.

Крок 11

Половину розчиненого желатину влийте у вершково-сметанний крем, обережно перемішайте і приберіть у холодильник на 20 хвилин.

Крок 12

Форму, в якій випікався корж, застеліть харчовою плівкою. На дно форми покладіть корж. Зверху акуратно викладіть охолоджене суфле і розрівняйте поверхню лопаткою. Приберіть у холодильник для застигання на 20-30 хвилин.

Крок 13

Мандаринове пюре змішайте з рештою желатину. Якщо желатин погано розходиться, пюре можна трохи нагріти.

Крок 14

Коли суфле застигне, вилийте зверху мандаринове желе. Зверніть увагу, воно має бути холодним, щоб суфле не розтануло.

Крок 15

Приберіть торт у холодильник для застигання на кілька годин.

Крок 16

Коли торт повністю застигне, дістаньте його з форми, зніміть плівку. Викладіть на блюдо для подачі. Якщо на боках утворилися нерівності від складок плівки, обережно розрівняйте їх гарячим ножем.

Крок 17

Прикрасьте верх торта часточками мандаринів і збитими вершками. До подачі на стіл приберіть торт-суфле в холодильник.

Нагадаємо рецепт простого десерту з новорічним смаком — рулет із мандаринами без випічки. Для рулету використовуються цілі мандарини, очищені від шкірки.

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