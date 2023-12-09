Пиріг із мандаринами — створіть яскравий настрій посеред похмурої зими
Неймовірно життєрадісний і незабутньо смачний — пиріг із мандаринами прикрасить навіть буденне чаювання. Нескладний набір інгредієнтів, зовсім небагато зусиль — і ваші домочадці радіють ароматному десерту.
Пиріг із мандаринами за цим легким рецептом підніме настрій навколишнім навіть у найпохмурішу погоду. А його приготування не потребує спеціальних навичок або малодоступних продуктів. Рецептом поділився портал 1000.menu,
Інгредієнти
- яйця — 3 шт;
- цукор — 150 г;
- борошно пшеничне — 150 г;
- масло вершкове масло — 50 г + ще трохи, щоб змастити форму;
- мандарини — 3 шт;
- сода харчова — 0,3 ч.л.
Приготування
Крок 1
Збийте яйця з цукром — спершу на мінімальній потужності міксера, а потім на максимальній — до пишної білої піни.
Крок 2
Очистіть мандарини від шкірки і перевірте, щоб в отриманих часточках не було кісточок.
Крок 3
Додайте просіяне борошно і дуже обережно вмішайте його в яєчну суміш. За необхідності додайте трохи борошна, щоб отримати необхідну консистенцію тіста.
Крок 4
Влийте в тісто розтоплене вершкове масло, помішуючи його. Зважайте на те, що можна можна використовувати й таку саму кількість рослинної олії.
Крок 5
Змастіть форму для випічки олією і вилийте в неї тісто. На цей об'єм тіста буде достатньо форми діаметром 20 см.
Крок 6
Розмістіть зверху мандаринові часточки і ставте пиріг у попередньо розігріту до 180⁰С духову шафу. Випікайте пиріг приблизно 40-50 хвилин, залежно від своєї духовки, до золотистого кольору. Перевірте готовність за допомогою дерев'яної шпажки, яка має вийти з тіста сухою.
Крок 7
Дістаньте пиріг із духовки і дайте йому охолонути. За бажання можна присипати його цукровою пудрою. Приємного апетиту!
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