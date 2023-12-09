Пиріг із мандаринами — створіть яскравий настрій посеред похмурої зими

Неймовірно життєрадісний і незабутньо смачний — пиріг із мандаринами прикрасить навіть буденне чаювання. Нескладний набір інгредієнтів, зовсім небагато зусиль — і ваші домочадці радіють ароматному десерту.

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Пиріг із мандаринами за цим легким рецептом підніме настрій навколишнім навіть у найпохмурішу погоду. А його приготування не потребує спеціальних навичок або малодоступних продуктів. Рецептом поділився портал 1000.menu,

Інгредієнти

яйця — 3 шт;

цукор — 150 г;

борошно пшеничне — 150 г;

масло вершкове масло — 50 г + ще трохи, щоб змастити форму;

мандарини — 3 шт;

сода харчова — 0,3 ч.л.

Приготування

Крок 1

Збийте яйця з цукром — спершу на мінімальній потужності міксера, а потім на максимальній — до пишної білої піни.

Крок 2

Очистіть мандарини від шкірки і перевірте, щоб в отриманих часточках не було кісточок.

Крок 3

Додайте просіяне борошно і дуже обережно вмішайте його в яєчну суміш. За необхідності додайте трохи борошна, щоб отримати необхідну консистенцію тіста.

Крок 4

Влийте в тісто розтоплене вершкове масло, помішуючи його. Зважайте на те, що можна можна використовувати й таку саму кількість рослинної олії.

Крок 5

Змастіть форму для випічки олією і вилийте в неї тісто. На цей об'єм тіста буде достатньо форми діаметром 20 см.

Крок 6

Розмістіть зверху мандаринові часточки і ставте пиріг у попередньо розігріту до 180⁰С духову шафу. Випікайте пиріг приблизно 40-50 хвилин, залежно від своєї духовки, до золотистого кольору. Перевірте готовність за допомогою дерев'яної шпажки, яка має вийти з тіста сухою.

Крок 7

Дістаньте пиріг із духовки і дайте йому охолонути. За бажання можна присипати його цукровою пудрою. Приємного апетиту!

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