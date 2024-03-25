На кухні і в побуті: як використати вино, що видихнулося

Є чимало варіантів, як перетворити вино, що видохнулося, на корисний інгредієнт страви або використати його у побуті.

Пам’ятаєте, як забули закоркувати недопиту пляшку вина після застілля, а на ранок були змушені вилити його — здалося марним і непридатним до вживання. Але це не зовсім так. Насправді, є чимало варіантів, як перетворити вино, що видохнулося, на корисний інгредієнт страви або використати його у побуті. Отже, що можна зробити з таким вином.

Маринад для м'яса

Одним із найпопулярніших способів використання вина, що видихнулося, є його перетворення на маринад для м'яса. У такому разі вино може стати чудовим способом приготування кулінарного шедевра. Приблизно за 5 хвилин ви зможете приготувати смачний маринад на основі вина. Просто змішайте вино з оливковою олією, часником, соєвим соусом і спеціями. Залийте цим маринадом м'ясо і залиште його в холодильнику на кілька годин або навіть на ніч. Результат вас приємно здивує.

Фото: pixabay.com

Перетворення на оцет

Якщо у вас є трохи більше часу, ви можете перетворити старе вино на оцет. Це може здатися складним, але насправді процес досить простий. Налийте вино в скляну або керамічну пляшку, додайте закваску (сухий житній хліб або 10 г сухих дріжджів на 1 л вина) і зберігайте в темному місці за кімнатної температури. Через кілька тижнів у вас буде смачний домашній оцет, готовий до використання.

Приготування соусу

Якщо маринади та оцет не ваше, ви можете використовувати вино, що видихнулося, для приготування соусів. Просто змішайте його з бульйоном, олією, борошном і спеціями, і ви отримаєте чудовий соус для ваших страв.

Фото: pixabay.com

Застосування у побуті

Вино також може стати чудовим дезінфекційним засобом завдяки своїм антибактеріальним властивостям. Крім того, біле вино можна використати для видалення жиру з поверхонь, червоне — як фарбу для тканини.

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