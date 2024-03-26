Давній рецепт солодких вареників з маком: як приготувати

Ймовірно, рецепт цих надзвичайно смачних вареників ми запозичили з Туреччини. Їх уже просто готувати.

Вареники можна готувати за різними рецептами. І цей можна додати до своєї скарбнички. Вареники виходять товстенькі, м’які та великі коштом кислого молока і соди. Рецептом поділились на сайті Fayni Recepty.

Вареники з маком та медом

Інгредієнти:

400 мл кислого молока;

400 г муки;

1 щіпка солі;

1 ст. л. соди;

150 г маку;

100 г цукру;

5 ст. л. меду.

Кисле молоко розмішайте з содою й сіллю, додайте муку й замісіть еластичне тісто для вареників.

Мак перетріть на ручному млині або електричною кавомолкою. Правильна начинка для вареників з маку має бути розсипчастою. Тому до маку з цукром потрібно додати лише 0,5-1 ч. л. гарячої води, аби цукор не розтанув.

З тіста робимо ковбаску, ріжемо на шматочки, розкачуємо так, щоб вийшли великі кружальця завтовшки 0,7-1,0 см діаметром 9-10 см. Кладіть багато начинки і ліпіть вареники.

Коли наліпите порцію, починайте варити. Закип'ятіть воду і закладайте вареники. Шумівкою занурюйте їх у воду.

Виймайте вареники через 1,5 хвилини після закипання дуже швидко, викладайте на сухий чистий рушник. І швидко перевертайте на інший бік, щоб вареники якомога скоріше стали сухими.

Подавайте макові вареники з медом. На смак такі вареники солодкі з трошки гіркуватим пікантним присмаком.

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