Швидкий торт без борошна і цукру: смачний десерт за 7 хвилин

Замість крему, зазначеного в рецепті, можна змішати згущене молоко і масло. Тоді, щоправда, торт буде набагато калорійнішим.

Любите тортики, а часу готувати не вистачає? Тоді рекомендуємо вам приготувати смачний десерт усього за 7 хвилин за рецептом кулінарної блогерки Христини Азізян.

Простий торт без борошна та цукру

Інгредієнти:

банани — 2 шт;

яйця — 2 шт;

какао — 2-3 ст. л;

розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

сир — 100-140 г;

сметана — 2-3 ст. л;

цукрозамінник або цукровий пісок — 1-2 ст. л.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти для тіста змішати і відправити в мікрохвильову піч на 5 хвилин. Можна спекти як у формі, так і в будь-якому контейнері для мікрохвильовки.

Поки тісто в мікрохвильовці, необхідно приготувати крем. Усі інгредієнти для нього з'єднати і добре перемішати. Якщо в крем додати цукрозамінник замість цукру, то він буде приготований за всіма канонами правильного харчування.

Якщо ж любите солодке, то можна зробити крем зі згущеного молока та масла.

Готовий корж розрізати на чотири частини та зібрати торт, змащуючи всі шари кремом. Прикрасити його будь-якими фруктами або ягодами на свій смак.

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