Торт "Чорний ліс": рецепт смачного десерту з Німеччини

Раніше цей торт робили тільки в Берліні й називали "Шварцвальд із вишнями". На честь області на півдні Німеччини.

Торт "Шварцвальд із вишнями" називали на честь німецького регіону. Потім він став відомий під назвою "Чорний літ", що є дослівним перекладом назви Шварцвальд. Спочатку в торт додавали шварцвальдський кіршвассер — знамениту місцеву вишневу горілку.

Готувати торт почали з початку 1900-х. Його творцем вважається кондитер-початківець Йозеф Келлер. Тепер головні фанати "Чорного лісу" — канадці, американці та австралійці. Але готують його по всьому світу. Рецептом поділилися на сайті Plyashka.

Торт "Чорний ліс"

Інгредієнти:

1/3 склянки вишневого варення;

1,5 склянки сушеної вишні;

2 ст. л. вишневого лікеру;

400 г чорного шоколаду;

200 г вершкового масла;

1,25 склянки цукру;

1 ч. л. ванільного цукру;

6 яєць;

1/3 склянки борошна;

рослинна олія;

2 склянки охолоджених вершків;

1/4 склянки цукрової пудри;

4 ч. л. вишневого лікеру;

4 ст. л. вишні з компоту;

1 ст. л. крохмалю.

У сотейнику змішайте вишневе варення з лікером і нагрівайте на середньому вогні, постійно помішуючи. Додайте сушену вишню і доведіть до кипіння. Одразу зніміть сироп з вогню, накрийте кришкою і дайте охолонути.

Розтопіть шоколад разом із вершковим маслом, потім додайте цукор і ванільний цукор. Збиваючи вінчиком, додайте по одному яйцю. Не припиняючи збивати, всипте борошно й акуратно влийте вишневий сироп, який ви приготували раніше.

Розігрійте духовку до 200 °С. Форму для випічки застеліть фольгою так, щоб краї виступали на 7-8 см. Змастіть фольгу рослинною олією. Перелийте тісто в підготовлену форму і випікайте 30 хв. Закрийте верх торта фольгою і печіть ще 50 хвилин. А потім дайте коржам повністю охолонути.

Щільно загорніть коржі в плівку і залиште на ніч за кімнатної температури.

І готуйте крем. Збийте міксером вершки з цукровою пудрою та лікером. Вишню з компоту ретельно обсушіть, обваляйте в крохмалі та додайте в крем. Дістаньте торт із форми, зніміть плівку і фольгу. Розріжте бісквіт уздовж на 3 пласти. Промажте коржі кремом, накрийте зверху останнім коржем і прикрасьте зверху кремом, вишнями та шоколадною стружкою.

Читайте також:

Краффін із шоколадом: як приготувати оригінальну випічку до Великодня

Багато кремової начинки: рецепт дуже смачних булочок

Швидкий торт без борошна і цукру: смачний десерт за 7 хвилин