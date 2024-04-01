І в піст, і на Великдень: рецепт салату з крабовими паличками та корейською морквою

Перед тим, як додавати в салат плавлений сир, потримайте його в холодильнику. Підморожений він буде легше тертися.

Ті, хто дотримується Великого посту, до Великодня не особливо балують себе чимось особливо смачним. Однак навіть серед пісних страв чимало по-справжньому апетитних. Наприклад, салат із крабовими паличками, плавленим сиром і морквою по-корейськи. Він будь-який стіл зробить яскравішим і припаде до смаку всім без винятку. Можна його приготувати і на великодні свята. Як робити такий салат, розповіла кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Салат із крабовими паличками та корейською морквою

Інгредієнти:

морква по-корейськи — 300 г;

крабові палички — 360 гр;

варені яйця — 4 шт;

плавлені сирки — 2 шт;

часник — 2-3 зубчики;

сіль, перець — за смаком;

майонез — за смаком.

Спосіб приготування:

До моркви по-корейськи натерти три варених яйця та підморожені плавлені сирки. Крабові палички нарізати і додати їх до решти інгредієнтів. Туди ж відправити пропущений через прес часник, сіль, перець, майонез і все добре перемішати.

Щоб салат був смачнішим, можна недовго потримати його в холодильнику. Він добре просочиться і стане ще апетитнішим.

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