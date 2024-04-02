Чорничний чізкейк із білою помадкою: рецепт дивовижного десерту без випічки

Замість чорниці для такого чізкейка можна взяти й інші ягоди.

Чорничний чізкейк — це дуже яскравий десерт з ягідним смаком, а якщо він зверху покритий ще й білим шоколадом, то це справжній кулінарний шедевр. Як його приготувати, розповіла у своєму блозі Таті Чуднова.

Чорничний чізкейк із білою помадкою

Інгредієнти:

Для основи:

печиво — 350 г;

вершкове масло — 120 г.

Для начинки:

вершковий сир — 600 г;

вершки 30-33% — 200 мл;

заморожена чорниця — 300 г;

цукор — 100 г;

сік лимона — 1 ч. л;

желатин — 20 гр + 100 мл холодної води.

Для покриття:

білий шоколад — 60 г;

гарячі вершки — 60 мл.

Спосіб приготування:

Для основи печиво подрібнити до стану крихти, додати розтоплене масло і перемішати. Взяти форму, застелену пергаментом, і викласти бортики та дно. Вирівняти все за допомогою склянки. Поставити в холодильник на 15 хвилин.

Тим часом желатин залити водою і дати йому набрякнути. Потім розтопити його в мікрохвильовці або на водяній бані.

У каструльці на вогні розтопити чорниці з цукром.

Для начинки в мисці змішати вершковий сир, вершки, чорничну масу і лимонний сік, перемішати. Влити тонкою цівкою желатин і перемішати. Перелити начинку на основу і вирівняти, поставити в холодильник до застигання (на 2-3 години).

Білий шоколад залити гарячими вершками, перемішати до однорідності, щоб шоколад розтопився. Далі дати трохи охолонути і викласти на застиглий чізкейк. Поставити в холодильник ще на годину.

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