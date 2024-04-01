Рецепт ідеального шашлика: як приготувати м'ясо дуже смачно

На вулиці стає все тепліше. І вже можна виїжджати на пікнік та готувати смачний шашлик.

Шашлик — ідеальна страва для вихідного дня в теплу пору року. І вже настав квітень, починають розпускатись абрикосів цвіт. І настав той час, коли треба оновити список рецептів смачного шашлику.

Приготований за цим рецептом, він точно стане вашою фірмовою стравою.

Смачний шашлик із свинини

Інгредієнти:

свинина — 1 кг;

цибуля — 300 г;

кефір — 400 мл;

вода сильногазована — 100 мл;

сіль, перець, спеції — до смаку.

Перший секрет, від якого залежить успіх вашого шашлику, це м'ясо. Вибирайте ошийок – це в міру жирне, м'яке м'ясо.

Помийте м'ясо для шашлику і поріжте на шматки. Ідеальний розмір шматочка: щоб уміщався у кулак. Менші — швидко згорять, а занадто великі — не просмажаться в середині.

Другий секрет — не шкодуйте цибулі. Цибулю очистите і дрібно поріжте. Можна скористатися блендером та приготувати цибулеве пюре. Для м'яса важливий саме сік цибулі, а не цибулині кільця.

Перемішайте м'ясо з цибулевим пюре. Посоліть і поперчіть, додайте інші спеції за бажанням.

І третій секрет – це кефір та газована вода. Залийте м'ясо кефіром та мінеральною водою. Помістіть у ємність з кришкою або затягніть зверху харчовою плівкою.

М'ясо має трохи постояти в маринаді — від години і більше. За цей час розпаліть вогонь на грилі.

Нанизуйте шматки м'яса на шампури і смажте на жару до утворення першої скоринки. Обертайте шампури частіше. Щоб м'ясо рівномірно пропеклось.

Подавайте шашлик із лавашем, свіжими овочами та зеленню. Овочі також можна запекти на грилі.

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