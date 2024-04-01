Рецепт ідеального шашлика: як приготувати м'ясо дуже смачно
На вулиці стає все тепліше. І вже можна виїжджати на пікнік та готувати смачний шашлик.
Шашлик — ідеальна страва для вихідного дня в теплу пору року. І вже настав квітень, починають розпускатись абрикосів цвіт. І настав той час, коли треба оновити список рецептів смачного шашлику.
Приготований за цим рецептом, він точно стане вашою фірмовою стравою.
Смачний шашлик із свинини
Інгредієнти:
- свинина — 1 кг;
- цибуля — 300 г;
- кефір — 400 мл;
- вода сильногазована — 100 мл;
- сіль, перець, спеції — до смаку.
Перший секрет, від якого залежить успіх вашого шашлику, це м'ясо. Вибирайте ошийок – це в міру жирне, м'яке м'ясо.
Помийте м'ясо для шашлику і поріжте на шматки. Ідеальний розмір шматочка: щоб уміщався у кулак. Менші — швидко згорять, а занадто великі — не просмажаться в середині.
Другий секрет — не шкодуйте цибулі. Цибулю очистите і дрібно поріжте. Можна скористатися блендером та приготувати цибулеве пюре. Для м'яса важливий саме сік цибулі, а не цибулині кільця.
Перемішайте м'ясо з цибулевим пюре. Посоліть і поперчіть, додайте інші спеції за бажанням.
І третій секрет – це кефір та газована вода. Залийте м'ясо кефіром та мінеральною водою. Помістіть у ємність з кришкою або затягніть зверху харчовою плівкою.
М'ясо має трохи постояти в маринаді — від години і більше. За цей час розпаліть вогонь на грилі.
Нанизуйте шматки м'яса на шампури і смажте на жару до утворення першої скоринки. Обертайте шампури частіше. Щоб м'ясо рівномірно пропеклось.
Подавайте шашлик із лавашем, свіжими овочами та зеленню. Овочі також можна запекти на грилі.
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