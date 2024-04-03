Картопляні коржики з рибою та сиром: готуємо ситний і смачний перекус

Під час подачі готові коржики можна посипати рубаною зеленню.

Картопляні коржики з рибою та сиром у духовці — чудовий варіант урізноманітнити меню ситною та смачною стравою. Як її приготувати, розповіли в блозі з рецептами "Консервація і кулінарія". Рецепт досить бюджетний, а результат порадує.

Картопляні коржики з рибою та сиром

Інгредієнти

картопля — 650 г;

минтай (філе) — 200 г;

сир твердий — 150 г;

яйця — 3 шт;

сіль, перець;

олія рослинна — 15 мл;

кріп.

Спосіб приготування:

Картоплю почистити, помити, відварити, остудити і натерти на крупній тертці. Рибне Філе нарізати маленькими шматочками, а сир натерти на середній тертці.

Тертий сир і рибне філе змішати, додати тула ж по чверті чайної ложки солі і стільки ж чорного меленого перцю. Усе добре перемішати.

Яйця збити і змішати з картоплею, туди ж всипати чверть чайної ложки солі, перемішати.

Духовку поставити на розігрів до 200 градусів.

Поки вона нагрівається, деко змастити олією або покрити пергаментним папером і теж змастити олією, викласти на нього картопляну масу у вигляді коржиків.

У центр кожного коржика викласти рибу з сиром і запікати приблизно 20 хвилин. При подачі коржі можна посипати зеленню.

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