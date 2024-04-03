Картопляні коржики з рибою та сиром: готуємо ситний і смачний перекус
Під час подачі готові коржики можна посипати рубаною зеленню.
Картопляні коржики з рибою та сиром у духовці — чудовий варіант урізноманітнити меню ситною та смачною стравою. Як її приготувати, розповіли в блозі з рецептами "Консервація і кулінарія". Рецепт досить бюджетний, а результат порадує.
Картопляні коржики з рибою та сиром
Інгредієнти
- картопля — 650 г;
- минтай (філе) — 200 г;
- сир твердий — 150 г;
- яйця — 3 шт;
- сіль, перець;
- олія рослинна — 15 мл;
- кріп.
Спосіб приготування:
Картоплю почистити, помити, відварити, остудити і натерти на крупній тертці. Рибне Філе нарізати маленькими шматочками, а сир натерти на середній тертці.
Тертий сир і рибне філе змішати, додати тула ж по чверті чайної ложки солі і стільки ж чорного меленого перцю. Усе добре перемішати.
Яйця збити і змішати з картоплею, туди ж всипати чверть чайної ложки солі, перемішати.
Духовку поставити на розігрів до 200 градусів.
Поки вона нагрівається, деко змастити олією або покрити пергаментним папером і теж змастити олією, викласти на нього картопляну масу у вигляді коржиків.
У центр кожного коржика викласти рибу з сиром і запікати приблизно 20 хвилин. При подачі коржі можна посипати зеленню.
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