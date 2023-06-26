У тил російської армії: експерт про важливість форсування Дніпра ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Російські пропагандисти повідомили, що Збройні сили України закріпилися на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту. Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо спростовує цю інформацію. Офіційного підтвердження від українського Генштабу поки теж немає. Фокус поговорив з військовим експертом Андрієм Крамаровим про те, які переваги дасть ЗСУ нова позиція.

У російських Telegram-каналах поширюється інформація про те, що Збройні сили України не просто успішно висадилися біля Антонівського мосту на лівому березі Дніпра Херсонської області, а й змогли там закріпитися.

"Дачі під Олешками — знову повністю під фізичним контролем противника", — повідомив, зокрема, пропагандист Роман Романов.

Він також опублікував фото російської роти, яку позавчора безуспішно намагалися відправити на штурм позицій ЗСУ.

"Противник почав активні наступальні дії на лівому березі Дніпра. Роботу нашої авіації на ділянці можна охарактеризувати як "все повз", — каже Романов.

За його словами, під контролем України перебуває район мосту під Олешками, а також берег у Голій Пристані.

Інформацію про це опублікував у себе в соцмережах і український народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

"Росіяни виклали відео. Лівий берег Херсонської області, район Антонівського мосту. Один БТР веде хаотичний вогонь у бік передбачуваної висадки українського десанту, про який уже два дні заявляють російські воєнкори, а другий БТР евакуює російських солдатів, серед яких є поранені", — написав він.

При цьому на самому відео присутня лише російська техніка і заявленого українського десанту не видно.

Глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, зі свого боку, спростував повідомлення про те, що ЗСУ закріпилися на лівобережжі. За його словами, усім спробам українського десанту переправитися на човнах через річку і закріпитися під мостом нібито запобігли.

Офіційні представники Сил оборони України поки що не підтверджують проведення операцій у цій зоні.

ЗСУ на лівому березі Дніпра: думка військового експерта

Військовий експерт Андрій Крамаров у розмові з Фокусом розповів про важливість форсування Дніпра українськими військовими в Херсонській області.

"Після підриву Каховської ГЕС окупанти з лівобережжя Херсонщини відсунули свої плацдарми. Частина тієї місцевості опинилася під водою, і навіть тепер, коли вода зійшла, територія стала своєрідною сірою зоною. Раніше в тому місці Дніпра була дуже сильна течія, що створювало певні труднощі для його форсування. Зараз річка сильно розлилася, але з'явилася можливість переплисти на катерах і човнах, відповідно, і перекинути якусь військову силу, і навіть, можливо, з технікою", — каже Крамаров.

Після підриву Каховської дамби російські війська перекинули значну частину своїх сил у бік Запоріжжя для посилення формувань, які намагаються втримати свої позиції під час наступу ЗСУ. Ще частину сил одразу вивели до Криму. Тож для України звільнення території на лівому березі є дуже перспективним, але лише в тому разі, якщо вдасться налагодити туди постачання військової сили, підкреслює військовий експерт.

"Для нас плацдарм лівобережжя Херсонської області є дуже вигідним, якщо українські військові справді зможуть на ньому закріпитися і налагодити ефективне та швидке перекидання бойової сили, зокрема з технікою. Це може дати перевагу ЗСУ в можливості заходу формувань у тил російської армії", — вважає Крамаров.

Нагадаємо, 26 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на мелітопольському і бердянському напрямках ведуться активні бойові дії. За її словами, за час проведення наступальних дій на півдні звільнено близько 130 кв. км.

Цього ж дня Маляр повідомила, що українські захисники взяли під контроль населений пункт Рівнопіль, розташований у Волноваському районі Донецької області.