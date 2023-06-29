Не прийшов у ТЦК — будеш ухилянтом. Навіщо ТЦК видають накази про явку впродовж 10 днів

Територіальні центри комплектування один за одним видають розпорядження, де кажуть про обов’язок чоловіків навідатися у військкомат упродовж 10 днів, а також нагадують, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Фокус опитав юристів, що означають ці документи і яку юридичну силу вони мають.

Оболонський районний територіальний центр комплектування 19 червня видав наказ про проведення мобілізації на території району, про що ТЦК заявив на своїй сторінці у фейсбуці, проте майже одразу обмежив коментарі до публікації. У наказі Оболонський ТЦК вказує на те, що всі військовозобов'язані, які проживають на території Оболонського району та мають мобілізаційні розпорядження, повинні з'явитися за адресами, вказаними в їхніх мобілізаційних розпорядженнях і повістках. Окрім того, в документі йдеться, що й ті, хто досі не отримав повістку, теж мають явитися до Оболонського районного ТЦК упродовж 10 днів із моменту опублікування наказу. До речі, сьогодні 29 червня — останній день зазначеного в наказі Оболонського ТЦК періоду. Фокус дослідив, що стало причиною появи наказу ТЦК і які правові наслідки можуть бути для чоловіків за невиконання цього наказу.

Наказ ТЦК і закон: у чому головна суть виданого ТЦК розпорядження

Опитані Фокусом юристи однозначно вважають, що наказ щодо явки в 10-денний період не несе ніяких правових наслідків для осіб, про яких є згадка в документі.

"На мій погляд, цей наказ має вигляд стислих вижимок із різних законів і постанов. Простими словами, взяли шматки з різних правових актів і в результаті отримали беззмістовний документ. Навіть не бачу сенсу оскаржувати такий документ, адже фактично він не породжує нових обов’язків і не порушує чинних прав", — коментує Надія Грищенко, адвокатка, юристка Ario Law Firm.

На думку Дмитра Лазебного, адвоката юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", видання подібних наказів керівниками районних ТЦК (такі випадки наразі непоодинокі) відбувається з певною мотиваційною метою — в різний спосіб залучити до лав ЗСУ якомога більше людей.

Накази ТЦК містять низку законодавчих норм, але не вплинуть на загальну ситуацію, адже притягнути до відповідальності за невиконання наказу неможливо Фото: УНІАН

"На мій погляд, якихось правових наслідків відповідний наказ не несе, а лише дублює положення різних законів і НПА. Обов’язок із прибуття до ТЦК закріплений на законодавчому рівні, а не в наказі начальника районного ТЦК", — каже Дмитро Лазебний.

Він упевнений: у випадку неприбуття до ТЦК за наявності відповідних підстав людина нестиме відповідальність саме за невиконання приписів ст. 22 Закону про мобілізацію, а не наказу начальника районного ТЦК.

Наказ ТЦК щодо явки в 10-денний період не несе ніяких правових наслідків для осіб, про яких є згадка в документі

Юрій Сергієнко, юрист ЮКК "Де-юре", вважає, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали видавати такі накази для забезпечення виконання мобілізаційних планів, поставлених ним Міністерством оборони України. "Через неврегульованість мобілізаційного процесу склалася ситуація, коли громадяни, які не бажають самостійно виконувати військовий обов’язок, мають можливість ухилятися від явки в ТЦК до фактичного вручення ним у руки повістки. Так ТЦК подібними наказами намагаються охопити широке коло громадян за територіальною ознакою", — каже юрист. І додає: обґрунтування, вказане в зазначених наказах, є недоречним, адже зазначеними законодавчими актами не передбачений такий спосіб сповіщення призовників щодо явки до призовних дільниць.

Наказ замість повістки? Чи можуть ТЦК здійснювати мобілізацію за допомогою наказів, а не повісток

Те, що ТЦК почали видавати накази про явку до військкоматів, зовсім не скасовує зазначені в законі норми щодо вручення повісток, кажуть експерти.

"Подібний наказ не заміняє повістку. Повістка є виключно письмовим документом, який має чітко визначені реквізити й вигляд (шаблон). Детально про те, як має бути складена повістка, можна подивитися в додатку 11 до "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487", — нагадує Надія Грищенко.

Які параметри повинна містити повістка:

номер повістки;

найменування посади керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, його підпис, ініціали та мокру печатку;

дату вручення;

адресу військкомату;

час, коли потрібно прибути.

Юристи зазначають: повістку мають вручати особисто під підпис особи, яка її отримує.

Наказ ТЦК не може замінити повістку, кажуть опитані Фокусом юристи Фото: Соцмережі

"Тобто зазначений наказ ТЦК не можна вважати повісткою, і він не може замінити повістку, оскільки навіть елементарного елементу — моменту ознайомлення військовозобов’язаного з таким документом — не можливо встановити", — каже Надія Грищенко.

Оскільки наказ ТЦК не має обов’язкового характеру, не надається особі під підпис, він ніяк не може свідчити про ухилення певної особи від мобілізації

Юрій Сергієнко переконаний: наказ, попри імперативні формулювання, не замінює повістку для фізичної особи, не викликає зобов’язання керівників підприємств організовувати явку співробітників до ТЦК та СП, не загрожує їм притягненням до відповідальності. Але він пояснює: якщо військовозобов’язаний явиться самостійно до ТЦК та СП або керівник підприємства через свою необізнаність чи страх організує явку своїх співробітників до ТЦК та СП відповідно до цього наказу, то зазначена явка буде сприйнята ТЦК та СП як добровільне виконання свого військового обов’язку.

Якщо військовозобов'язані за власним бажанням прийдуть до ТЦК, то отримають повістку на місці Фото: УП

Тобто йдеться про те, що чоловікам, які без раніше вручених повісток прийдуть до військкомату, такі повістки будуть вручені, що означатиме подальші мобілізаційні дії з проходженням ВЛК і видачею особі мобілізаційного завдання.

Невиконання наказу ТЦК: чи можуть військовозобов’язаних звинуватити в ухиленні від призову

У наказі Оболонського ТЦК повідомляється, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, на військову службу за призовом серед резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років (Стаття 336 ККУ). Проте опитані Фокусом юристи вважають, що саме через невиконання наказу ТЦК про явку в десятиденний період військовозобов’язаним навряд чи щось загрожує.

"Особисто не вбачаю об’єктивних причин для притягнення до кримінальної відповідальності й звинувачення чоловіків із боку ТЦК за невиконання такого наказу. Такий документ офіційно не опублікований, до відома військовозобов’язаних належним чином не доведений. Тобто немає від чого ухилятися, а отже, немає за що звинувачувати", — впевнена Надія Грищенко.

У разі невиконання наказу ТЦК військовозобов'язаних не зможуть звинуватити в ухиленні від призову, впевнені експерти

Дмитро Лазебний зауважив: за невиконання наказу чоловіків не зможуть притягнути до кримінальної відповідальності. "Для того, щоб настала кримінальна відповідальність за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період) має існувати в логічній послідовності певний набір юридичних фактів", — каже юрист.

Якщо військовозобов’язаний не з’явиться до збірного пункту за відповідною повісткою, тоді можливо ініціювати питання про притягнення його до кримінальної відповідальності

Експерт зазначив: спочатку військовозобов’язаний має отримати повістку про уточнення даних, з’явитися до ТЦК і уточнити їх. Потім військовозобов’язаний на підставі іншої повістки має з’явитися до ТЦК і пройти медичну комісію. Далі медична комісія має визнати особу придатною до військової служби. А після цього військовозобов’язаний має отримати повістку про явку до збірного пункту на конкретну дату у зв`язку з призовом на військову службу під час мобілізації, для відправки у відповідний підрозділ конкретної військової частини.

Кримінальна відповідальність за ухилення передбачена законом, але для цього потрібна фіксація фактів, що особа дійсно ухиляється Фото: УНІАН

"І вже після цього, якщо військовозобов’язаний не з’явиться до збірного пункту за відповідною повісткою, можливо ініціювати питання про притягнення відповідної особи до кримінальної відповідальності. Тому на підставі цього положення наказу начальника районного ТЦК особу притягнути до кримінальної відповідальності не можна", — впевнений Дмитро Лазебний.

А Юрій Сергієнко нагадав: процедура притягнення військозобовязаного за ст. 336 ККУ полягає у зверненні відповідного органу ТЦК і СП до органів поліції з відповідними заявами про злочин. До заяв мають додаватися докази ухилення — акти про неявку, повістки з розписками. "Для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 336 ККУ необхідно, щоб було зафіксовано, що особа на з’явилася за бойовою повісткою або декілька разів не з’явилася для проходження медичної комісії. Водночас неявка для уточнення облікових даних не є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності. Щодо неявки за вказаним наказом № 300 начальника Оболонського ТЦК м. Києва від 19.06.2023 вважаємо, що оскільки вказаний наказ не має обов’язкового характеру, не доводиться особі під розпис, він ніяк не може свідчити про ухилення певної особи від мобілізації, а отже, не може бути сам про собі прийнятий судом у якості доказу ухилення особи від мобілізації. Значить, такі судові справи не мають перспективи обвинувачення", — розповів Юрій Сергієнко.