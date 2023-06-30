Без англійської — нікуди: чи будуть масові звільнення чиновників після закону Зеленського?

У майбутньому знання англійської мови стане обов'язковою умовою для роботи на держслужбі. Такий захід потрібен для інтеграції України в Європу, заявили в Міністерстві культури.

Після ухвалення президентського законопроєкту №9432 про застосування англійської мови в Україні масових звільнень держслужбовців чекати не варто. Про це Фокусу повідомили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Виконання норм закону потребуватиме перехідного періоду — всі зацікавлені особи матимуть змогу вивчати та вдосконалювати рівень знання англійської мови, зазначили в Мінкульті.

"Йдеться радше не про звільнення, а про набір на роботу держслужбовців тільки зі знанням англійської мови. У ментальному полі українців присутність англійської мови стає дедалі органічнішою. Створюються умови для опановування нею та вдосконалення вже набутих знань", — повідомили у відомстві.

Знання англійської мови в майбутньому стане обов'язковою умовою для працевлаштування держслужбовців.

"Ухвалення закону активізує процеси інтеграції українців у європейську спільноту. Уряду доручать розробити програми підтримки просування англійської мови", — зазначили в міністерстві.

У Мінкультури додали, що на початку лютого 2023 року презентували початок роботи Національної екосистеми вивчення та тестування рівня володіння англійською мовою для українців у межах дорожньої карти впровадження англійської мови як мови міжнародного спілкування в Україні.

Докладний розбір законопроєкту про застосування англійської мови в Україні читайте в статті Фокуса "Закон про англійську мову в Україні: кому доведеться складати іспити і як перевірити свій рівень".

Зазначимо, що закріплення статусу англійської як мови міжнародного спілкування означатиме заборону українського дубляжу для англомовних фільмів. З 2025 року фільмів англійською в кінотеатрах має бути щонайменше 50%.