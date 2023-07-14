"Кинджали" прилетять із Підмосков'я: наскільки небезпечно відкривати аеропорти на заході України

Українські чиновники цього тижня літали до Ізраїлю обговорити відкриття аеропортів у разі ракетних загроз, пишуть ЗМІ. Безпека таких об'єктів не гарантується навіть при повному покритті системами ППО Patriot. Пасажири не встигнуть сховатися в бомбосховища, кажуть Фокусу авіаексперти.

Делегація високопоставлених українських чиновників цього тижня обговорювала з ізраїльськими колегами питання відкриття аеропортів за умови ракетної небезпеки. Зустрічі відбулися з працівниками адміністрації аеропортів і Міністерства транспорту Ізраїлю, пише видання Bhol.

У складі делегації України були чиновники з Мінінфраструктури України. Вони вивчали можливість експлуатації аеропорту у Львові. Армія Росії завдає по місту менше ударів ракетами і БПЛА через віддаленість від кордону, зазначили журналісти.

"Ізраїль — єдина країна у світі, яка експлуатує аеропорт під ракетними обстрілами. Українські чиновники вивчили різні протоколи, наприклад, як літак має злітати під час повітряної тривоги", — ідеться в публікації.

Українські офіційні особи публічно поки не підтверджують факт поїздки до Ізраїлю. Начальник департаменту авіаційного транспорту Міністерства інфраструктури України Дмитро Кушпіль у розмові з Фокусом заявив, що нічого не знав про цей візит.

"Я не в курсі, хто входив [до складу делегації] і про що домовлялися. Я бачив у ЗМІ цю інформацію, зараз цю тематику ніхто офіційно не коментує. Якщо у ЗМІ написано, що візит був, значить, напевно, був. Участь я в цьому не брав", — пояснив чиновник.

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, нардеп від партії "Голос" Юлія Клименко сказала Фокусу, що її колеги точно не їздили в Ізраїль. Найімовірніше, це були представники Кабміну або Офісу президента, додала вона.

"Цей візит у Верховній Раді та профільному комітеті не обговорювався. У принципі, це такий візит... щоб просто подивитися, багато куди можна поїхати", — каже політик.

Також вона згадала про проблему військових аеропортів. Клименко вважає за необхідне добудовувати злітно-посадкові смуги для американських літаків F-16, зокрема на базі цивільних аеропортів в Україні.

"Кинджали" та "Іскандери" з Білорусі: чи потрібно відкривати аеропорт у Львові?

Українські цивільні літаки змушені літати за кордоном під час війни, адже дуже важливо, щоб пілоти та авіадиспетчери зберігали навички. Таку можливість українцям надає Франція: пілоти тренуються на спеціальних симуляторах, говорив у квітні міністр з питань транспорту Клеман Бон.

"Я сподіваюся, над Україною відновлять польоти цивільної авіації якомога швидше. У разі, якщо в авіаторів немає практики, то за правилами безпеки вони не зможуть одразу приступити до роботи", — заявив він.

У держкомпанії "Украерорух" підтвердили Фокусу, що українські авіафахівці дійсно готуються до відкриття неба для цивільної авіації після закінчення повномасштабної війни з Росією.

Авіаексперт Василь Шевченко вважає правильним аналіз можливостей запуску цивільних аеропортів у найближчому або далекому майбутньому. Воєнна ситуація не гарантує 100% безпеки для українських аеропортів навіть за умови повного покриття американськими системами ППО Patriot, підкреслює фахівець.

Експерт уточнює, що досвід Ізраїлю може стати в пригоді в сучасних українських реаліях, але рівень протистояння, тип війни і військових технологій — різний. Наприклад, літаки ізраїльської компанії El-Al оснащені озброєнням для знищення ракет, додав він.

"Розмови про Ужгородський і Львівський аеропорти велися. Але навіть після схвалення влади остаточне рішення буде за службою безпеки авіакомпаній. Правило діє після катастрофи лайнера МН17 у небі над Донбасом. За умови гарантування безпеки компанія Ryanair готова працювати в Україні", — розповів Шевченко.

Провідний науковий співробітник Державного музею авіації України, авіаексперт Валерій Романенко вважає, що відкриття аеропорту в будь-якому українському місті — дуже небезпечна затія. До Львова вільно дістануть російські аеробалістичні ракети "Кинджал" і ОТРК "Іскандер" із Білорусі.

"Ракета "Кинджал" прилетить в аеропорт "Львів" навіть із Підмосков'я. Пасажири не встигнуть у бомбосховища сховатися. Якщо є зайві гроші, нехай дадуть людям, які втратили житло через війну", — прокоментував він.

На думку Романенка, Москва може не визнати статусу аеропорту Львів як гуманітарного коридору і вдарити ракетами в будь-який момент. Нещодавній ракетний удар по Львову стався в ніч на 6 липня. ЗС РФ запустили ракети "Калібр" із Чорного моря. Один зі снарядів влучив у багатоквартирний житловий будинок, загинуло щонайменше семеро людей і 40 поранено.

"Росіяни здатні завдавати ударів. Ми не зможемо прикрити Львів повністю, а одна установка Patriot не захистить від балістики", — зазначив він.

Простіше скористатися відкритими польськими аеропортами, щоб не ризикувати, зробив висновок авіаексперт.

Нагадаємо, що у Львові хочуть запустити аеропорт за принципом гуманітарного коридору. Роботу аеропорту контролюватиме Євросоюз.

Спікер Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що відкритий аеропорт у Львові може стати головною ціллю для ЗС РФ.