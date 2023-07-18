Ракетний удар на вихідних: як Путін помститься Україні за вибухи на Кримському мосту

Удар по портах в Одесі та Миколаєві "Калібрами" і "Шахедами" — це закриття "зернового коридору" по-російськи. В арсеналі ЗС РФ перебуває до сотні крилатих ракет і масований удар можливий уже за тиждень, розповіли Фокусу військові експерти.

Уночі 18 липня російська армія вдарила по портах в Одесі та Миколаєві ракетами "Калібр" та іранськими дронами Shahed. Атака сталася після одностороннього виходу Росії із "зернової угоди".

По півдню України випустили шість крилатих ракет "Калібр" і 36 безпілотників, ППО знищили всі ракети, 31 ударний безпілотник і один розвіддрон.

Уламки ракет і вибухова хвиля пошкодили портову інфраструктуру Одеси. У Миколаєві дрон влучив у промисловий об'єкт, українські та російські джерела повідомляли про пожежу в місцевому порту.

Президент Росії Володимир Путін погрожував Україні відповіддю за удар по Кримському мосту. Він доручив Міністерству оборони РФ підготувати відповідні пропозиції, але подробиць плану не озвучив. Прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що відповіддю Росії на те, що трапилося на Кримському мосту, буде досягнення всіх цілей так званої "спеціальної військової операції".

Атака по Одесі та Миколаєву: чи реально розгромити порти на півдні?

Нічна атака на два південні міста — досить непроста бойова операція. Таку атаку готують кілька днів і відповіддю за Кримський міст її назвати складно, вважає полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

"Удари по портах — це так Путін грюкнув дверима в "зерновій угоді". Повністю зруйнувати порти на півдні України непосильне завдання для ЗС РФ. Потрібно зайти десяток разів ескадрильєю бомбардувальників", — прокоментував він.

Поставлене Міноборони РФ завдання завдати масованого ракетного удару по Україні можна виконати за тиждень. ЗС РФ накопичили від півсотні до сотні ракет, додав Світан.

"Цілі — інфраструктура. Дороги, мости, газопроводи. Військових об'єктів ЗСУ у них на олівці немає — всі вони в русі. Але зауважу, що ППО України перехоплювали до 120 ракет в одній атаці, тому хвилюватися щодо відповіді Росії за Кримський міст не треба", — заявив полковник ЗСУ.

Провокації у відповідь за удар по Кримському мосту: що чекати на 24 серпня

МЗС Росії ще до офіційного виходу із "зернової угоди" оголосило північно-західну акваторію Чорного моря "тимчасово небезпечним районом". Морський гуманітарний коридор у Чорному морі згортається через "відвертий саботаж" Стамбульських угод, заявили чиновники.

Російські дипломати з пафосом говорили про відсутність гарантій безпеки для суден. Атака на Одесу і Миколаїв була передбачуваною — Москва закріпила закриття "зернової угоди" атаками 18 липня, зазначив у розмові з Фокусом військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко .

Можливо, Міноборони РФ готує масовані атаки по Україні іранськими дронами Shahed, щоб заощадити ракети, додав він.

"З 24 червня ЗС РФ жодного разу не використовували ракети X-101/555. В обстрілі беруть участь або "Калібри", або "Шахеди". Не виключаю підготовку атак на 24 серпня, на День Незалежності України", — поділився думкою Коваленко.

Удари по Україні здебільшого мають терористичний характер, а не з метою змінити ситуацію на фронті. Цілі для ракетних атак — будь-які, зокрема логістичні вузли, особливо залізниці, зауважив військовий експерт.

Фокус раніше писав, що 17 липня стався вибух біля 145-ї опори Кримського мосту. У результаті було зруйновано частину автомобільного полотна, залізничне сполучення не постраждало.

Військові експерти оцінювали ймовірність застосування надводних дронів із вибухівкою під час атаки по Кримському мосту. Апарати могли управлятися операторами за супутниковими і радіоканалами.