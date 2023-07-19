Залізниця і Дунай: Африка отримає дороге українське зерно з Європи, — аналітики

Транзит українського зерна через країни Європи — один із варіантів відповіді на вихід РФ із "зернової угоди". З огляду на те, що вивезення через румунський порт Констанца обходилося Україні набагато дорожче, ніж Чорним морем, варто очікувати збільшення вартості зерна на кінцевих ринках до 100 доларів на тонні.

Хорватія пропонує свою залізничну мережу і порти в Адріатичному морі для транспортування українського продовольства, як альтернативу через блокування Росією "зернової ініціативи". Про це заявив держсекретар МЗС Хорватії Франо Матусіч на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 19 липня.

"Хорватія готова допомогти в пошуку нових маршрутів експорту українського зерна. Хорватські залізниці та порти в Адріатичному морі — це один із можливих альтернативних маршрутів", — сказав він.

Тим часом, польська влада оголосила про намір тримати свої кордони замкненими для українського зерна. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький додав, що Польща діятиме жорстко і має намір змусити Євросоюз продовжити заборону на імпорт української сільгосппродукції.

"15 вересня ми маємо відкрити кордони для зерна з України. Ми не відкриємо. Або Євросоюз продовжить заборону, або ми зробимо це самі, щоб захистити польського фермера", — заявив Моравецький.

Євросоюз, за даними агентства Reuters, збільшує перевезення зерна з України автомобільним і залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід Росії з чорноморської "угоди". Високопоставлений представник ЄС заявив про підтримку зусиль Туреччини та ООН щодо повернення Росії до "угоди".

Логістичне кільце звужується: як розширити шляхи вивезення зерна з України?

Президент України Володимир Зеленський доручив МЗС працювати з партнерами для збільшення тиску на Росію та пошуку шляхів експорту зерна. Своєю чергою військові мають посилити захист людей і портової інфраструктури.

Розширювати наземні експортні маршрути планується за рахунок авто- і залізничних шляхів через сусідів України по ЄС і Молдову, уточнив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар.

З України зараз вивозять третину обсягу експортного зерна. Щоправда, маршрут став складнішим: автомобілями, річками або залізницями, зазначає в бесіді з Фокусом координатор Економічної експертної платформи Олег Гетман.

"Усі три шляхи останніми роками розширювалися і прораховувалися. Сусідні європейські країни розширювали можливості портів. Морем зерно поїде до Туреччини, країн Близького Сходу та Африки. Логістичне кільце звужуватиметься, адже порти ЄС перевозять продукцію своїх країн", — розповів Гетьман.

Кабінет Міністрів заявив про створення фонду страхування від ризиків для перевізників, які погодяться вивозити зерно під загрозою обстрілів Росії. Влада передбачила для фонду 20 мільярдів гривень. Гетьман упевнений, що знайдуться власники суден, готові працювати в небезпечних умовах.

З урахуванням зниження експортної виручки від енергоносіїв, аграрний вивіз набуває значення для росіян. Москва зацікавлена в експорті 50-60 млн тонн зернових, сказав Фокусу ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

Країни Європи поки що не заборонили транзит українського зерна, одним із варіантів може бути вивезення через румунський порт Констанца.

"Минулого року він обходився фермерам дуже дорого — до 100 доларів на тонні. Констанца не могла прийняти весь обсяг вантажів з України, цей порт потребує перебудови. Владі слід було сконцентруватися на будівництві транспортних коридорів "Дніпро-Гданськ" і "Миколаїв-Констанца" ще 2022 року", — зауважив експерт.

Відсутність прямого виходу до Чорного моря збільшить вартість зерна на кінцевих ринках порівняно з минулим роком на 50-100 доларів на тонні, спрогнозував Шапран.

Вивезення зерна Дунаєм

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про можливе продовження роботи "зернового коридору" всупереч діям Росії. Фізично кораблі можуть проходити з портів Одеси через територіальні води Румунії, Болгарії та Туреччини, але ніхто не дасть гарантій, що РФ не буде атакувати їх, додав він.

Оскільки Україна, Туреччина та ООН не вийшли з цієї ініціативи, вона продовжує діяти для сторін, каже експерт.

Українські виробники роблять основну ставку на вивезення продукції Дунаєм — відвантажувати зерно можна в портах Ізмаїла та Рені, пише DW.

Щоб дістатися Чорного моря, суднам потрібно пройти Сулинським каналом або гирлом Бистрим. Обидва канали не передбачені для проходження великовантажних суден, тому Україна розробила проєкт "якірних стоянок", щоб великовантажні судна могли вивозити зерно Дунаєм, не сідаючи на мілину.

У Мінінфраструтури України зазначають, що головна проблема для залізничного експорту до ЄС — це різна ширина залізничних колій. В Україні вона становить 1520 мм, а в ЄС — 1435 мм. Повний склад для України — це 45 вантажних вагонів, а в Європі — 25. Виходячи з цього, на кордоні доведеться залишити половину вагонів.

Зазначимо, що Туреччина може відмовитися від ідеї супроводу українських суден у рамках "зернової ініціативи". Анкара не захоче ризикувати своїми кораблями заради допомоги Києву.

Кремль попереджав про ризики в зоні портів на півдні України, які наближені до району бойових дій. Путін поки не збирається говорити з Ердоганом щодо "зернової угоди".