Усе ближче до Кремля: російські генерали запанікували від удару дронами по Москві, — експерт

Поки одесити, вже кілька днів, розбирають завали після ракетної атаки росіян, москвичів розбудили вибухи, але не більше. Щоб руйнувати ворожу військову інфраструктуру, треба запускати щоночі десятки БПЛА, вважають опитані Фокусом військові експерти.

У Москві вночі 24 липня прогриміли вибухи — столицю Росії атакували безпілотники. Пошкоджено будівлю поруч із Міністерством оборони Росії.

Окупанти назвали подію терористичною атакою. За їхніми даними, нібито два українські безпілотники вдарили по об'єктах у Москві, але засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) їх придушили.

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв звернув увагу, що поруч з атакованими будівлями розташовані об'єкти Головного розвідуправління Генштабу РФ і хакерської групи Fancy Bear. Там же розташований і військовий університет імені князя Олександра Невського.

Дрон прилетів у будівлю поруч із Міністерством оборони Росії

Інший безпілотник влучив у бізнес-центр, зазначають російські медіа.

"У будівлі, де розташований "Леруа Мерлен", вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди "влетів" БПЛА", — написав "Shot".

Українські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах написали, що нічна атака безпілотників на Москву була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони України. Усі "пташки" долетіли до російської столиці, зазначив співрозмовник агентства "РБК-Україна".

Більше атак по Москві: прорвати ППО і РЕБ здатен рій дронів

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що російські системи РЕБ і ППО все менш здатні захищати небо над РФ.

"Щоб там не відбувалося, але цього [атак дронами] буде більше", — додав він.

Варто зазначити, що в Москву і раніше прилітали дрони. Деякі навіть намагалися атакувати Кремль. Українське командування офіційно не коментує ці акції.

За оцінками військовослужбовця, засновника проекту A.Drones Юрія Касьянова, наліт на Москву буде ефективним, якщо запустити рій дронів.

"ЗС РФ запускають по Україні десятки "Шахедів". З них збивають 2/3, а третина все ж прилітає. Така ж статистика у нас, війна є війна — не можна одним танком або літаком виграти бій", — зазначив фахівець у розмові з Фокусом.

Як каже Касьянов, щоночі треба запускати щонайменше кілька десятків дронів-камікадзе, а краще до сотні. Така кількість гарантовано прорве ворожі системи ППО і РЕБ. Друге завдання — налагодити стратегічне командування дальніми бомбардуваннями територією Росії і йдеться не тільки про Москву.

"Головні цілі — це аеродроми стратегічної авіації, пункти управління, заводи з виробництва ударних дронів і ракет. Звісно, Міноборони РФ гідний об'єкт, адже генерали противника не повинні почуватися в безпеці. Масований наліт забезпечить ураження підприємств ОПК, але робити це треба якнайшвидше, доки їх не захистили "Панцирами" (самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного та морського базування, — ред.)", — зауважив військовий.

З військової точки зору, краще атакувати військові об'єкти, а не запускати один-два дрони по Москві. Але удари по центрах ухвалення рішень — хороша ідея, вважає майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман .

Знищення дронами підприємства російського ВПК, як зазначив експерт, це вельми оптимістичний прогноз. Подібні цілі вражаються не безпілотниками, а потужними ракетами. Труднощі і в розташуванні військових заводів — Росія велика і частина об'єктів розташована за Уралом, наприклад, у Новосибірську, сказав Гетьман.

Дістати настільки віддалені від України цілі складно, тому доведеться діяти партизанськими методами, вважає він.

"Якщо це були українські безпілотники, подібні разові атаки чудово підходять для перевірок засобів ППО противника. Відкидати версію з російською внутрішньою провокацією все ж поки не варто", — підсумує Гетьман.

Нагадаємо, що 20 липня дрони долетіли до поселення Вороновське в Підмосков'ї, один із них влучив у дах санаторію Міноборони РФ, де лікують поранених окупантів.

А 4 липня дрон атакував військову частину в Одинцовському міському окрузі Московської області. БПЛА ніс кілограм вибухівки.