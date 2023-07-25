Україна без жінок. Втрата населення обійдеться в 113 млрд гривень ВВП за 10 років, — експерти

Після початку великої війни близько 70% тих, хто залишив Україну, — працездатні жінки. Західні економісти вважають, що вони відіграють провідну роль у відновленні економіки. Якщо їх не повернути, Україна може втратити понад 100 млрд доларів ВВП.

В Україну необхідно повернути 4,5 мільйона осіб протягом наступного десятиліття. Без цього неможливо відбудувати країну і забезпечити збільшення економічних показників у межах мінімально необхідних 7% на рік, ідеться в прогнозах Міністерства економіки України.

Головним демографічним викликом став виїзд мільйонів українців за кордон, мобілізація і трудова міграція. Результати соцопитувань показують, що близько половини біженців після перемоги над Росією не хочуть повертатися додому.

За оцінками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Європі зареєстрували 8,05 млн українських біженців.

Найбільше українських біженців, за даними управління ООН, прийняла Росія (близько 2,8 млн осіб). Імовірно, туди переїхали люди зі східної частини України. На другому місці — Польща, на початок квітня 2023 року там зареєстровано понад 1,58 млн біженців.

Росія прийняла близько 2,8 млн біженців з України. Джерело інфографіки — DW

Крах економіки: Україна втрачає сотні мільярдів ВВП через відтік населення

Аналітики ГО EasyBusines і Центр економічного відновлення підрахували, що без ефективної держполітики щодо повернення мігрантів Україна за десять років втратить до 113 млрд доларів ВВП.

За словами радника з питань банків і фінансів CASE Ukraine, ексзаступника голови департаменту фінстабільності НБУ Євгена Дубогриза, є прямий зв'язок між людьми та економікою країни. У Катар і ОАЕ спочатку приїжджали люди і вже потім заходили гроші, провів він аналогію.

Минулого року ВВП України впав на 25%, за рахунок втрати чверті населення країна втратила чверть ВВП, розповів Фокусу фахівець.

"Якщо ці люди не повернуться, ВВП опиниться на рівні 3/4 від довоєнного. У разі продовження тенденції показник піде вниз. Держполітики щодо повернення українців немає, держава відлякує тих, хто виїхав. Влада має показати, що внутрішні переселенці і ті, хто виїхав до Європи, — це не вороги і конкуренти, а помічники", — додав він.

Повернення людей — основний фактор економічного відновлення і розвитку країни. Україна має увійти до першої п'ятірки країн за простотою ведення бізнесу, вважає директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

Як зазначив аналітик у бесіді з Фокусом, за масового відтоку населення, податкове навантаження на бізнес сильно зросте. Втрата людського капіталу викличе падіння рівня споживання і перекіс на ринку праці — кількість працюючих буде меншою, ніж тих, хто отримує допомогу з бюджету

Отримаємо 20 млрд доларів на рік: економісти закликають повернути жінок

Чоловікам заборонили виїжджати з України, тому до 70% біженців — це жінки. Серед дорослого населення гендерна диспропорція ще більша, писало агентство Bloomberg. Західні економісти вважають, що для відновлення економіки України потрібно зосередитися на поверненні жінок, які виїхали.

"Якщо не 2,8 млн жінок працездатного віку не повернуться, Україна втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту. Це 20 млрд доларів на рік за найгіршого сценарію. Такі гроші легко переважили б чотирирічний пакет допомоги Україні від Європейського Союзу на 12,5 млрд євро щорічно", — підрахував фахівець відділу Bloomberg Economics Олександр Ісаков.

В аналізі Bloomberg йдеться про відсутність гарантій повернення біженців після великої війни. Після закінчення останньої війни в Боснії в 1990-х роках лише через десять років половина з двох мільйонів біженців і внутрішньо переміщених осіб повернулися додому.

Ісаков припускає, що якщо Україна поверне половину біженців, країна отримає близько 10 млрд доларів на рік і зростання в 5% ВВП.

Без жінок в Україні назріває серйозна демографічна криза. Також під час війни українці бояться планувати і народжувати дітей. Заввідділом досліджень демографічних процесів Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Ірина Курило у спілкуванні з Фокусом назвала негативні тенденції щодо народжуваності в Україні з 2022 року.

Якщо у 2021-му жінка в середньому народжувала одну дитину, то у 2022-му році показник був на рівні 0,7-0,8 (спеціальні демографічні показники, — ред.). За словами фахівця, для простого відновлення поколінь, жінка має народити щонайменше 2 дітей.

"Приріст населення залежатиме від тривалості війни та післявоєнної ситуації. Потрібно дивитися, який відсоток біженців фактично повернеться в Україну. Є варіант, за якого возз'єднання сімей відбудеться не в Україні", — пояснила демограф.

Фокус раніше писав, що Німеччина прийняла більше біженців з України, ніж інші країни ЄС. Через приплив біженців у країні різко збільшилася кількість відкритих вакансій.

Українки, які переїхали до Великої Британії, раніше скаржилися на те, як їм не виплачують гроші за виконані роботи. Жінки ставали жертвами експлуатації в секторі прибирання та готельного бізнесу — їх звільняли без видачі зарплати.