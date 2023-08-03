ЗСУ сповільнилися: чи дозволить авіація і ракети ATACMS перейти до швидкої деокупації

Українська армія вимотує росіян артилерією і далекобійними ракетами. На Заході турбуються через зайві розтрати боєприпасів, але за тактики окопних воєн швидкість просування ЗСУ знизиться в 10 разів, підрахували військові аналітики.

Українські воєначальники змінили тактику ведення війни з окупантами. Тепер вони не кидаються на мінні поля, а вимотають російські сили артилерією і ракетами великої дальності, повідомили американські чиновники та аналітики.

За даними газети The New York Times (NYT), на півдні України ЗСУ нарощують бойову міць. Друга хвиля навчених на Заході військових ідуть у дрібні атаки, щоб пробити позиції ЗС РФ.

"Контрнаступ ЗСУ не провалився, він затягнеться на кілька місяців. Можливо, проблема полягала в припущенні, що за кілька місяців навчання підрозділи ЗСУ навчать воювати так, як війська США", — сказав старший науковий співробітник Фонду Карнегі Майкл Кофман, який нещодавно побував на передовій.

Американські чиновники бояться, що повернення України до старої тактики загрожує ризиком втрати боєприпасів і поставить Київ у невигідне становище у війні на виснаження. В адміністрації президента США Джо Байдена розраховували, що дев'ять навчених на Заході українських бригад покажуть перевагу американського способу ведення війни над російським.

Основний акцент інструктори НАТО робили на навчанні старших солдатів швидко ухвалювати рішення на полі бою і застосовувати загальновійськову тактику: синхронізовані атаки піхоти, танків і артилерії. Велика частина навчання відводилася переходу в наступ, а не обороні. Зараз ЗСУ натрапили на укріплену оборону ЗС РФ і мінні поля, кажуть аналітики.

Обстріли складів ЗС РФ: один снаряд ЗСУ коштує до 5 тисяч російських

Найкраща тактика в боях із російською армією буде та, яка збереже життя військових ЗСУ і дасть змогу уникнути втрат техніки та боєприпасів, вважає військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетман. За його словами, необов'язково просуватися швидко. Контрнаступ можна вести повільно з постійним прицілом на звільнення всіх українських територій.

"Йти в лобові штурми, як ПВК "Вагнер" у Бахмуті, непритаманно ЗСУ. Західні партнери говорять про зміну тактики, але вона була такою на початку контрнаступу, ніколи не було атак у лоб. Ми знешкоджуємо ворога, знищуючи його склади з боєприпасами, логістичні центри. Це не змагання, у кого більше снарядів. Кожен постріл ЗСУ знищує сотні й тисячі артснарядів загарбників", — підрахував він.

Обстріли складів із боєприпасами за належного рівня західної допомоги вистачить для виснаження ворога, щоб він не здійснював артобстрілів, додав майор запасу.

"Одне влучання в склад боєприпасів і у нас мінус один снаряд, а у ЗС РФ — мінус 3-5 тисяч. Хто кого виснажить? Головне берегти наші боєприпаси і не зберігати в одному місці", — прокоментував експерт.

Наскільки ефективна тактика окопних воєн?

Американські аналітики ставлять питання про ефективність другої хвилі наступу ЗСУ, в основі якої будуть атаки дрібних підрозділів. Аналітики британської розвідувальної компанії Janes Джан Лука Каповін і Олександр Стронел заявили NYT, що така стратегія призведе до масових втрат живої сили, устаткування і мінімальних територіальних придбань України.

Полковник ЗСУ та льотчик-випробувач Роман Світан вважає, що найкраща тактика — військових НАТО, а ЗСУ якраз знають її. Для виконання бойових завдань українським захисникам не вистачає двох компонентів: авіації та далекобійних ракет ATACMS. Ракети знищують глибокий тил, авіація гасить засоби ППО і розкриває лінію оборони противника. Після цього бронегрупи йдуть на прорив.

"Через відсутність авіації ЗСУ не працює в такому режимі. Система оборони ЗС РФ не розкрита, довелося повернутися до старої тактики наземних атак. Малі групи піхоти з бронетехнікою розосереджують, щоб вони не потрапили під вогонь російської авіації. Стара добра тактика окопних воєн. Це Перша світова війна", — розповів полковник.

Світан вважає таку тактику ефективною, але швидкість просування ЗСУ знизиться в 10 разів. Втрати при цьому будуть не більшими, ніж за тактики авіа та ракетних атак.

Фокус раніше писав, що ЗС РФ збудували кілька ліній оборони навколо окупованого Мелітополя. За словами мера міста Івана Федорова, в деяких випадках фортифікаційні споруди схожі на ці підземні міста.

Аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік розповідав про повільну реакцію Заходу на прохання Києва відправляти необхідне озброєння. У вересні минулого року Україна просила західні танки, техніку відправили через півроку. Росіяни встигли зміцнити владу на окупованих територіях і побудувати сотні кілометрів укріплень.