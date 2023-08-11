Удаленка з Маямі. Чому чиновники отримують мільйонні доплати, навіть коли виїхали з України

Днями з великими труднощами повернули доплати військовим, які щодня захищають Україну. Водночас чиновники не припиняли отримувати зарплати, відпускні, компенсації за житло навіть якщо виїхали з країни. Наприклад, член ЦВК Юрій Буглак з початку повномасштабної війни оселився на березі Атлантичного океану і запевняє, що "працює на Україну".

Ще не стих скандал із виключеним із фракції "Слуга народу" Богданом Торохтієм, як уже спалахнув новий — із членом ЦВК.

Нагадаємо, нардеп, сім'я якого володіє елітним автопарком, отримував з бюджету компенсацію за оренду житла. І варто було цій історії вийти в публічну площину, як Торохтій заявив, що поверне до бюджету отримані як компенсація гроші. Що йому заважало зробити це раніше, без "примусу" — загадка.

Тепер же в центрі уваги опинився член Центральної виборчої комісії (ЦВК) Юрій Буглак. Журналісти проєкту "Схеми" з'ясували, що він залишив країну за 12 днів до початку повномасштабної війни та оселився з дружиною біля міста Маямі в США на березі Атлантичного океану. Але найцікавіше полягає в тому, що за минулий рік Буглак отримав мільйонні держвиплати.

Заклик повернутися в країну не стосується членів ЦВК?

Буглак є членом комісії з 2019 року, до цього був головним юридичним радником кондитерської корпорації "Roshen" і нардепом від колишньої партії "Блок Петра Порошенка". Виїхавши з України, він продовжує працювати на благо країни, принаймні сам так запевняє.

"Я працював, працюю і буду працювати на свою державу. Жодних порушень з мого боку, з боку моєї організації не відбувалося. Усе, що було, усе було на законних підставах. І виїзд, і робота, і знаходження десь там, де ви мене шукаєте... У кожної людини в певний момент є індивідуальна ситуація, яка стосується її життя, здоров'я, її сім'ї тощо", — пояснював журналістам свою позицію член ЦВК.

Також Юрій Буглак зазначив, що, на його думку, звернення президента України Володимира Зеленського до "всіх представників держави" із закликом повернутися в країну не стосувалося членів ЦВК. Він заявив, що не є олігархом чи депутатом і може працювати дистанційно.

Розслідувачі визначили, що він брав участь в онлайн-засіданнях ЦВК у середньому кілька разів на місяць. Буглак також виправдовувався, що в комісії є унікальна особливість працювати в онлайн-режимі під час війни.

"Скажіть, хіба є різниця перебувати, наприклад, у місті Ужгород, чи в місті Івано-Франківськ, чи в місті Вінниця, чи в якомусь закордонному місті, працювати й отримати зарплату? У чому відмінність? У місті Кошице та Ужгороді. У чому різниця для посадової особи, якщо вона має право працювати дистанційно", — вважає він.

Але якщо різниці немає, чому б Буглаку не повернутися на рідну землю і працювати як усі інші українці — чергова загадка.

Голова ЦВК Олег Діденко говорив журналістам, що з юридичної точки зору не мав підстав внести подання на звільнення Буглака. На його думку, багато питань є з моральної точки зору.

"Мені неправильно було б коментувати дії колег, я такий самий член ЦВК, як і інші. Коли мене головою обирають, у мене є додаткові адміністративні та організаційні функції, але вони не є моїми підлеглими в прямому сенсі цього слова. Я їх не приймаю на роботу і не звільняю", — розповів Діденко.

Голова ЦВК не може звільнити свого колегу, але виплатити йому додаткові гроші з бюджету — легко.

Зокрема, восени 2022 року Буглак двічі запитував матеріальну допомогу з бюджету — "на оздоровлення" та "для вирішення соціально-побутових питань у зв'язку з народженням дитини". Загальна сума допомоги склала 230 тисяч гривень. Загалом за минулий рік чиновник отримав заробітну плату та інші виплати на суму 1,5 мільйона гривень.

Мільйонерам оплачують оренду житла

Представники політсил і чиновники всіх рангів мають позбуватися посад, щойно їх викрили на розтратах бюджету України, сказала у спілкуванні з Фокусом голова підкомітету з питань видатків держбюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, нардепка від "Слуги народу" Леся Забуранна .

"Неприпустимо, коли людина, яка перебуває на такій посаді й отримує таку високу зарплату, перебуває за кордоном. А в цей час військові гинуть на передовій, захищаючи країну. У випадку з Буглаком треба провести розслідування, усі гроші він має повернути до бюджету. Правоохоронці визначать ступінь відповідальності для нього", — підкреслила політик.

За словами нардепа, щоб уникнути подібних зловживань, силові структури мають перевірити всіх чиновників, які перебувають на утриманні держави і залишили Україну.

Забуранна звернула увагу, що депутатам можуть доплачувати за оренду житла до 30 тисяч гривень. Нецільові витрати можна перевірити, якщо проаналізувати майнові декларації.

Формально порушень немає?

Члени ЦВК мають право на пільги та отримання зарплат, встановлених державою. Дії нормативно-правових актів про нарахування доплат як держслужбовцям на них також поширюються, зазначив голова політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович.

"На відміну від звичайних чиновників, імовірно, працівники ЦВК не ходять на роботу щодня. Під час виборів вони активно працюють, а в затишшя проводять наради, перевіряють реєстр виборців", — сказав експерт.

Рейтерович акцентував увагу на нюансі: висловлюванні Буглака про роботу ЦВК у форматі онлайн під час великої війни. Якщо він відвідує всі збори комісії, працює з документами, то формально до нього нема за що причепитися.

"Він виконує роботу відповідно до внутрішніх розпоряджень ЦВК. Питання може бути в його настільки тривалому перебуванні за кордоном і хто міг використовувати його підпис під важливими документами", — вказав політолог на важливий момент.

І остання загадка: Буглак візьме приклад з Торохтія і поверне гроші в бюджет, чи ця історія залишається за океаном без детального розгляду?

Нагадаємо, що українським військовим нещодавно повернули доплати в 30 тисяч гривень під час війни. Фокус розповідав про можливі зловживання з виплатами винагород солдатам.

Нардепи раніше говорили, що в бюджеті України немає 98% суми, необхідної для виплат військовим надбавок.