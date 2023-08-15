Діагноз має значення. Як працюють ВЛК в Україні та чому мобілізують хворих

За законом, до отримання мобілізаційного завдання усі мають проходити військово-лікарняну комісію. Саме там лікарі визначають придатність особи до проходження служби. Проте вже є достатньо багато скарг на висновки ВЛК, що не відповідають дійсному стану здоров’я призовника. Фокус дізнався, які повноваження мають ВЛК, як оскаржити їх рішення та чи будуть відповідати лікарі ВЛК, винні в ухваленні невірних рішень про придатність.

Мешканець Київської області Григорій Павлович у липні отримав повістку та приїхав до місцевої ТЦК для уточнення своїх даних. "Взагалі, у мене обмежена придатність через вади зору та слуху, і коли мене відправили на військово-лікарняну комісію, то я повідомив лікарям про наявні у мене діагнози. Щоправда, на той момент у мене не було з собою ніяких медичних документів. Після проходження лікарів було ухвалене рішення про додаткове обстеження у державній лікарні, куди я поїхав наступного дня. Додаткове обстеження за направленням ВЛК підтвердило мої діагнози, і врешті мене визнали знову обмежено придатним. А от мого сусіда по селу, у якого хронічне захворювання шлунку, визнали придатним, і він вже у військовій частині. Щоправда, він сподівається оскаржити рішення ВЛК, але невідомо, чи вдасться йому це зробити", — розповів Фокусу Григорій. На його думку, наразі практика говорить про те, що мобілізувати можуть людей із досить складними діагнозами. Про це також вказує вже відома історія про 29-річного Бориса Глушака з Одеської області. Чоловік мав серйозні проблеми зі здоров’ям, але ВЛК все рівно ухвалила висновок, що він придатний, а невдовзі після прибуття до військової частини мобілізований Борис Глушак помер.

Важливі діагнози: кого саме ВЛК має визнавати непридатними

Як пояснила Фокусу адвокат з медичного права Юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська, у відповідності до Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2017 року № 285 "Про затвердження Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії Міністерства внутрішніх справ України", одним із завдань ВЛК є спільно з лікарями ЗОЗ МВС проаналізувати, узагальнити результати лікування і медичного обстеження та здійснити оцінку впливу умов служби на стан здоров’я чоловіка та його придатність до служби.

В Україні визначення оцінки стану здоров’я військовозобов'язаних, резервістів та призовників здійснюється за Наказом № 402 про Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України.

Складний діагноз із переліку, що вказаний у Наказі №402, ще не означає гарантований висновок ВЛК про непридатність до проходження військової служби

"Саме Додатками 1-3 до Положення (Наказу №402) визначено низку хвороб, за наявності яких військовозобов’язаного можуть тимчасово не взяти на службу або взагалі визнати непридатним — як у мирний, так і у воєнний час (але перелік захворювань, які дають можливість бути непридатним до військової служби у мирний час, є значно ширшим, ніж у воєнний)", — каже юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський.

Існує чіткий перелік хвороб, наявність яких може свідчити про непридатність особи до проходження служби Фото: УНИАН

Які хвороби можуть обмежити придатність:

кишкові інфекційні хвороби;

бактеріальні зоонози;

вірусні інфекційні хвороби центральної нервової системи;

вірусні геморагічні лихоманки;

вірусні інфекційні хвороби з пошкодженням шкіри й слизових оболонок

гельмінтози;

педикульоз і наслідки інфекційних і паразитарних хвороб;

туберкульоз легень без виділення мікобактерій і розпаду легеневої тканини або клінічно вилікуваний туберкульоз.

"Придатність, обмежена придатність або непридатність військовозобов’язаного до військової служби визначається ВЛК в залежності від ступеню тієї чи іншої хвороби. Так, наприклад, у разі епілепсії за наявності частих нападів або виражених психічних розладів особа визнається непридатною з виключенням з військового обліку, а у разі поодиноких епілептичних випадків без психічних порушень особа може бути визнана обмежено придатною у військовий час", — розповів у коментарі Фокусу адвокат ЮКК "Де-Юре" Юрій Костинюк.

З якими хворобами можливе отримання висновку про непридатність:

активний прогресуючий туберкульоз з розпадом легеневої тканини;

важкі форми вірусних гепатитів;

ВІЛ-хвороба, яка супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами, злоякісними пухлинами тощо;

Новоутворення (не всі типи онкологічних захворювань підлягають під повну непридатність);

хвороби крові та кровотворних органів;

порушення ендокринної системи, харчування і порушення обміну речовин, їхні наслідки;

розлади психіки й поведінки;

хвороби нервової системи;

хвороби ока і придаткового апарату;

хвороби вуха;

хвороби системи кровообігу;

хвороби органів дихання;

хвороби органів травлення;

хвороби шкіри й підшкірної клітковини;

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини;

хвороби сечостатевої системи;

вади розвитку, деформації й хромосомні порушення;

важкі травми голови та шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин, кінцівок тощо зі значним порушенням функцій.

Проте, складний діагноз із переліку, вказаного в Наказі №402, ще не означає гарантований висновок ВЛК про непридатність до проходження військової служби.

Якщо у особи виявили проблеми зі здоров'ям, з ВЛК її мають відправити на обстеження до стаціонару державної лікарні

"Щоб тебе викреслили зі списків, а не просто обмежили придатність, хвороби у цих категоріях мають бути справді серйозними та важкими", — зазначає Сергій Савинський.

Він пояснив: ВЛК не має права визнавати придатним чоловіка, яких хворий на один із видів хвороб, визначених Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Тимчасова непридатність або обмежена придатність у таких випадках визначається ВЛК індивідуально.

"Особи з онкологічними захворюваннями, вірусним гепатитом, які погано піддаються лікуванню і супроводжуються вираженим порушенням у роботі органів і систем, не можуть бути призвані на службу до армії. Люди, які мають епілепсію, епілептичний синдром, епілептичний статус, мігрень, розлади сну при систематичних загостреннях також позбавляються необхідності проходження служби", — каже Сергій Савинський.

Швидкі висновки: чи мають лікарі ВЛК брати до уваги надану призовниками медичну документацію

Киянин Валентин, якому нещодавно виповнилось 54 роки, отримав повістку навесні, одразу після виходу зі стаціонару в одній з лікарень міста. "У мене важкий стан здоров’я, хвороби хронічні та час від часу гострий стан, і тоді потрібен стаціонар. Я був готовий піти до ЗСУ навіть попри свої проблеми. Але на ВЛК отримав направлення на стаціонарне обстеження, і врешті за результатами тих аналізів та обстежень комісія (ВЛК) винесла вердикт – непридатний. В принципі, очікувано, адже я дійсно багато часу проводжу в лікарнях, і відправляти мене на передову не було б правильним рішенням", — розповів Валентин Фокусу.

Загалом лікарі ВЛК мають завжди враховувати стан здоров’я призовника та наявні у нього діагнози до того, як зробити висновок про придатність, кажуть опитані Фокусом юристи. Однак надання особою лікарям ВЛК медичних довідок та обстежень ніяким чином не гарантує, що комісія визнає призовника непридатним чи то обмежено придатним.

Під час проходження ВЛК особа може надати лікарям медичну документацію, але лікарі ВЛК не обов'язково мають її враховувати перед ухваленням рішення Фото: УНІАН

За словами Алли Цимановської, зазвичай лікарями ВЛК здійснюється вивчення медичних документів з поліклінік та лікувальних закладів за місцем проживання та перебування на обліку, а саме:

медичної карти амбулаторного хворого;

виписки з медичної карти від дільничного лікаря, лікаря-педіатра дільничного%

виписних епікризів;

даних диспансерного обстеження та лікарського спостереження;

результатів попередніх медичних оглядів;

інших документів, що характеризують стан здоров'я.

"Під час проходження медичного обстеження людина має право надати всі медичні довідки, що в неї є в наявності та які вважає необхідними. При цьому, жодна довідка не може бути підставою для того, щоб чоловіка визнали непридатним до військової служби. Отже, військово-лікарська комісія може враховувати довідки, заключення, висновки інших лікарів (як державних, так і приватних медичних закладів), результати аналізів та досліджень в консультаційних цілях під час встановлення діагнозу, однак вони не є остаточними", — пояснила Алла Цимановська.

Для лікарів ВЛК призовники - конвейєр, де часто немає місця індивідуальному підходу та часу на роздуми, у кого який реальний стан Фото: УНІАН

Вона також зауважила, що на практиці все залежить виключно від комунікації між військовозобов’язаним та лікарями, що входять до складу ВЛК. Тому питання щодо врахування медичних документів вирішується локально на місцях. "Військовозобов’язаному потрібно детально розказати свою історію хвороби та пояснити, чому той чи інший документ (висновок, аналіз чи дослідження) є важливим для обґрунтованої та повної оцінки стану його здоров’я. У разі, якщо лікарі категорично не готові приймати дані медичні документи до розгляду, рекомендовано отримати відповідні направлення на ідентичні консультації, аналізи або дослідження, які були попередньо проведені в приватній клініці. Крім цього, важливо відстоювати свої права навіть під час медичного огляду, тому, на практиці, військовозобов’язані навіть приходять із юристами та адвокатами, щоб отримати своєчасну правову підтримку та зменшити вірогідність порушень з боку військових лікарів, для котрих медичний огляд військовослужбовців – це так званий конвеєр, особливо зараз, в період воєнного стану в країні", — каже Алла Цимановська.

Якщо лікарі відмовились взяти до уваги надані виписки з приватної лікарні, потрібно вимагати дообстеження у державному закладі охорони здоров'я Фото: УНІАН

Юристи зазначають: часто на ВЛК не приймають до уваги висновки щодо діагнозів, надані громадянам лікарями приватних медичних закладів.

"Нажаль, це поширена практика, коли лікарі ВЛК відмовляються враховувати висновки лікарів приватних лікарень. Для того, щоб такий висновок було прийнято ВЛК, його бажано підтвердити у державній клініці. Прямої заборони немає, але якщо у вас є якесь захворювання і ви діагностували його у приватному медичному закладі, то бажано пройти аналогічне обстеження у державній клініці й отримати висновок там. Оскільки вас все рівно відправлять на медогляд до лікарів держаного закладу", — пояснив Сергій Савинський.

Оскаржити поза судом та в суді: як добитися перегляду рішення ВЛК

Отже, комісія виносить своє рішення, і якщо йдеться про придатність, особі мають призначити мобілізаційне завдання, тобто далі громадянин має бути зарахований до певного підрозділу або частини. Проте вже існує багато випадків, коли громадяни не погоджуються із рішеннями ВЛК та оскаржують їх. Хоча добитися іншого рішення може бути дуже складно, кажуть опитані Фокусом експерти.

Оскаржити рішення ВЛК можна в досудовому або судовому порядку. Проблема в тому, що це розтягнеться на місяці — в цей час особа вже перебуватиме у війську

"Якщо на підставі рішення ВЛК особі із захворюванням, що не пов’язано із військовою службою, було видано висновок про придатність до військової служби, і така особа не погоджується з висновками медичного огляду, викладеними в постанові відповідної ВЛК, єдиним виходом із цієї ситуації є оскарження такої постанови в досудовому або судовому порядку", — каже Алла Цимановська.

Що включає досудовий порядок оскарження рішення ВЛК:

подання заяви про перегляд постанови ВЛК районного (міського) військового комісаріату до ВЛК вищого рівня (областей, міста Києва);

постанови будь-яких ВЛК можуть переглядатися центральними ВЛК (ЦВЛК);

до заяви потрібно додати всі документи, надані ВЛК, рішення якої оскаржується;

в заяві необхідно детально зазначити причину перегляду рішення;

разом із заявою про оскарження потрібно надати результати попередніх медичних висновків, аналізів та досліджень, які підтверджують наявність хвороби та стан здоров’я.

Одразу після ВЛК особу, що визнана придатною, зазвичай відправляють до навчальної частини Фото: УНІАН

"Нажаль, є непоодинока практика, коли людина намагається оскаржити рішення військово-лікарської комісії, однак паралельно вже отримано мобілізаційне розпорядження та фактично така особа перебуває на лінії зіткнення, а саме оскарження затягується не на один місяць, що фактично невілює інститут оскарження. Крім того, є навіть факти "успішного" проходження ВЛК особами, які мають інвалідність, що підтверджується як документально, так і наочно, дані факти потребують реагування правоохоронних органів, оскільки так звана "палочна" система та формальний підхід не просто порушує Конституційні права громадян, а ставлять під загрозу саме життя особи, яка через фізичні чи психологічні вали не може захистити себе в повсякденному житті, що вже казати про військові дії", — зазначив Сергій Савинський.

Зарахованим до війська особам з важкими діагнозами буде складно (або навіть неможливо) домогтися звільнення із армії Фото: УНИАН

Якщо ж з досудовим оскарженням врешті ніяких зрозумілих громадянину висновків не зроблено та дійсним залишається висновок першої ВЛК, юристи рекомендують готувати позив до суду. Саме там може відбутися остаточне оскарження ухваленого ВЛК висновку про повну придатність.

В Україні є факти "успішного" проходження ВЛК особами, які мають інвалідність, і такі факти потребують реагування правоохоронних органів, кажуть експерти

Для цього, як пояснила Алла Цимановська, потрібно звернутися з позовною заявою до окружного адміністративного суду, сам суд обирається за місцем проживання або за місцем розташування ВЛК, рішення якої оскаржується, а оскарження в судовому порядку постанови ВЛК може бути реалізоване незалежно від того, оскаржувалась така постанова до ВЛК вищого рівня чи ні.

Якими є підстави для оскарження висновків ВЛК в суді:

неврахування існуючого захворювання, травми чи поранення;

неврахування взаємозв’язку двох або більше захворювань, травм або поранень;

обрання нижчого ступеню порушення функцій організму внаслідок захворювання, травми або поранення, ніж є насправді;

порушення процедури проведення медичного огляду, наприклад, встановлення факту відсутності/меншої важкості перебігу захворювання лікарем неналежної спеціалізації,

відсутність вказівки на придатність до конкретних видів військової служби та можливість або неможливість здійснення тих чи інших військових обов’язків військовослужбовцем у випадку визнання його обмежено придатним.

"Важливо зазначити, що поки Постанова ВЛК не оскаржена, попередня постанова є діючою. Для впевненості в своїх діях та для правильного обрання стратегії подальших дій рекомендована попередня консультація із адвокатом", — каже Алла Цимановська.

Хто відповість за смерть: чи несуть лікарі ВЛК відповідальність в разі загибелі визнаної придатною особи

В історії загиблого у військовій частині мобілізованого Бориса Глушака крапку не поставлено. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, військкомат отримав документи, що підтверджують придатність чоловіка до проходження військової служби. Тобто, йдеться про висновки ВЛК, які вказують на придатність чоловіка. Тим часом, прокуратура вже відкрила кілька кримінальних проваджень. Йдеться про перевірку рішення щодо мобілізації та щодо своєчасності надання медичної допомоги.

Чоловіка з Одещини мобілізували попри наявні складні діагнози - він помер у військовій частині Фото: Соцмережi

"У разі смерті військовослужбовця через погіршення стану здоров’я під час несення військової служби, родичі мають право звернутись в правоохоронні органи із відповідною заявою. Часто родичі (потерпілі особи) звертаються в військову прокуратуру того регіону, де вони проживають, але на практиці у внесенні відомостей до ЄРДР можуть необґрунтовано відмовити. Тому родичі можуть звернутись до управління поліції за місцем свого проживання для внесення відомостей в ЄРДР з подальшою передачею матеріалів кримінального провадження до військової прокуратури. В процесі досудового розслідування виноситься відповідна постанова про призначення комісійної судово-медичної експертизи для з’ясування обставин смерті та встановлення причинно-наслідкового зв’язку", — каже Алла Цимановська.

Адвокатка впевнена: на підставі зібраних фактів та доказів, матеріали кримінального провадження передаються до суду, де вже саме суд встановлює провину того чи іншого лікаря, що входили до складу ВЛК та які приймали рішення щодо придатності особи до військової служби.

Теоретично суд може поставити крапку у справах щодо невірних рішень ВЛК, але в Україні практика вказує на те, що довести провину лікарів майже неможливо Фото: Flickr

"Проблема в тому, що на практиці, під час проходження медичного огляду, військовозобов’язані не дообстежуються, деякі з них самі не знають про наявність в них захворювань або про перебіг хвороби, які можуть перерости в тяжкі наслідки для здоров’я людини. А деякі лікарі, що входять до складу ВЛК, не приділяють достатньої уваги до стану здоров’я особи, яка проходить обов’язковий (плановий) медичний огляд. Або, якщо особа потребує більш ретельного обстеження та негайного лікування, її виписують із медичного закладу, посилаючись на те, що в лікарні не вистачає місць, палат або вузькоспеціалізованих лікарів, при цьому у виписці зазначається, що стан пацієнта є задовільним", — розповіла Цимановська.

У статті 140 ККУ вказується, що невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків карається обмеженням або позбавленням волі на строк до двох років

Сергій Савинський додає: за диспозицією статті 140 Кримінального кодексу України лікар, що ухвалив рішення про придатність хворої особи, що вже під час мобілізації загинула внаслідок наявного діагнозу, буде нести відповідальність. Проте, нажаль, добитися вироку для лікарів, що ухвалили фатальне для особи рішення про придатність, в Україні дуже складно.

За неналежне виконання лікарем обов'язків можливе покарання: ув'язнення на термін до двох років Фото: pexels.com

"Варто зазначити, що випадки притягнення медичних працівників до кримінальної відповідальності, а тим більше винесення щодо них обвинувального вироку в Україні є порівняно нечастими, а притягнення лікарів ВЛК до відповідальності — взагалі одиничні випадки", — каже Юрій Костинюк.

На його думку, якщо військовослужбовець внаслідок прийнятого ВЛК помилкового рішення про його придатність був мобілізований з важким діагнозом та помер від загострення хвороби у військовій частині (як це відбулося зі згаданим у статті мешканцем Одещини), кримінальну та цивільну відповідальність має понести той лікар ВЛК, до сфери якого відносилося визначення ступеню відповідної тяжкої хвороби, та керівник ВЛК, який ухвалив остаточне рішення про визначення ступеню придатності цієї особи до військової служби. "Але, як вже зазначалося вище, буде дуже складно довести помилку лікаря та причинно-наслідковий зв'язок смерті особи з його непрофесійними діями", — зауважив адвокат.