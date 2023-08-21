"Волонтерський захід": хто відповість за трагедію в Чернігові

Політики та експерти вважають, що трагедія в Чернігові, внаслідок ракетного удару ЗС РФ по центру міста, сталася через недбалість влади, яка відповідала за заходи безпеки під час проведення виставки військової техніки.

У центрі Чернігова в суботу 19 серпня було дуже людно. Люди поверталися з церкви, де відбувалася служба з нагоди Яблучного Спаса, батьки з дітьми гуляли в парку, недалеко від місця трагедії. У будівлі драмтеатру, куди прилетіла російська ракета, проходила виставка дронів.

Унаслідок ракетного обстрілу загинули 7 осіб, зокрема шестирічна дівчинка, 156 осіб дістали поранення і травми різного ступеня тяжкості. Більшість постраждалих, за словами глави МВС Ігоря Клименка, у момент атаки перебували на вулиці. Тобто не брали участі у виставці дронів, а просто проводили вихідний із друзями та родиною.

Фокус попросив експертів, а також представників влади пояснити, чи доречно проводити виставки військової техніки під час великої війни. Ба більше, у центрі міста, за менш ніж сто кілометрів від кордону з Білоруссю, звідки росіяни запускають ракети. І хто понесе відповідальність за трагедію?

Повинні зробити висновки

"Будь-які масові заходи [під час війни — прим.] проводити небезпечно. Я давно про це говорю. Зокрема про засідання Верховної Ради, які проводять у будівлі парламенту, засідання уряду. Противник б'є, куди хоче. І будь-які заходи небезпечні, поки росіяни атакують цивільні об'єкти. Я не можу, як політик сказати — на концерт можна ходити, а на військові виставки не можна. Масово забезпечити конфіденційність [таких заходів, як виставка військової техніки, — прим.] дуже складно", — говорить Фокусу секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.

При цьому, за словами політика, потреба проводити подібні заходи є, оскільки держава розвиває цей напрямок. Інше питання — заходи безпеки, забезпечити які обов'язок правоохоронців та органів центральної влади.

"Однозначно, з самого початку команди повинні йти від центральних органів державної влади. Наприклад, заборонено проводити масові заходи, які стосуються війни. І тоді місцева влада не зможе ухвалювати рішення направо і наліво. Якщо до цього ніхто не зробив висновків, то після трагедії мають зробити. Ворог не спить, він бачить усе, що відбувається. Виставки такі потрібні, але для професійних кіл у спеціальних місцях, можливо, бомбосховищах. Там, де люди будуть захищені від ударів ракет", — зазначає Костенко.

Розробники дронів — "золотий фонд" країни

За словами військового аеророзвідника Юрія Касьянова, виставки дронів проводять для того, щоб учасники ринку могли налагодити контакти, познайомитися наживо. Безпека на таких заходах має бути забезпечена на найвищому рівні, оскільки розробники військової техніки — одна з головних цілей для ракетних атак ЗС РФ.

"На [волонтерку Марію — прим.] Берлінську як організаторку, вилили багато бруду. Але потрібно розуміти просту річ — вона натхненник заходу. З огляду на всі складнощі з поставками дронів на озброєння через Міноборони, більша частина техніки йде обхідними шляхами. Завдяки зусиллям команди Берлінської та її оточення, дронів стало більше. Щоб це і далі відбувалося, потрібно знайомити між собою виробників електроніки, механіків. Вони мають побачити залізо, налагодити контакти наживо, щоб усе запрацювало. Інша річ, що за безпеку на таких заходах мають відповідати не цивільні, а спецслужби. Чому Чернігівська ОВА надала саме це приміщення в день, коли в центрі міста багато людей — питання відкрите", — каже Фокусу Касьянов.

Експерт додає, що безпека на військових виставках "кульгає" не лише в Чернігові. На подібних зустрічах у Києві та інших містах схожа ситуація. Ті, хто несуть відповідальність, помилково вважають, що виставка військової техніки — "волонтерський захід".

"На другий рік війни у нас немає централізованого командування. Я бачив таке ж нехтування заходами безпеки і під час інших заходів. Навіть на самій війні є різні структури, яким важко скоординувати свої дії. Різні відомства між собою конкурують і не можуть домовитися", — каже експерт.

Головним зацікавленим у проведенні виставки військової техніки, за словами Касьянова, має бути замовник. Тобто Збройні сили. А безпекою слід займатися людям, які розуміють ступінь відповідальності. Адже за рівнем важливості, каже експерт, виставка дронів не менша, ніж засідання Ставки Верховного головнокомандувача, якби її проводили в Чернігові, або приїзд президента.

"Заходи безпеки мають бути однакові", — резюмує експерт.

Не повинні займатися волонтери

"На будь-кого може впасти уламок ракети, але наше життя не повинне зупинятися під час війни", — каже Фокусу політичний аналітик Олександр Кочетков. За його словами, все, що стосується повсякденності і підкреслює українську ідентичність: концерти, фестивалі, виставки — проводити потрібно. Але влада має професійно ставитися до організації таких заходів.

"Розробники дронів — головна мішень для ворога. Такі заходи можна проводити, припустімо, в метро або, якщо є можливість, за кордоном. Турбуватися про це мають не волонтери, а військові. Люди, які погонами і посадами відповідають за безпеку таких заходів. Волонтери підтримують державу, поки вона у відчаї, перший місяць-два, далі всі мають працювати професійно", — каже Кочетков.

Усе, що стосується фронту — зброя, екіпірування, навчання і підготовка бійців — усе це відповідальність конкретних відомств: Міністерства оборони, Генштабу, Укроборнпрому, продовжує експерт. Саме вони мають організовувати презентації та виставки військової техніки.

"Якщо волонтери досі потрібні, це означає, що держава не справляється зі своїми обов'язками. І потрібно змінювати людей на посадах. Але не на волонтерів, які вміють героїчно латати дірки, а на професійних адміністраторів, здатних налагодити системну роботу", — резюмує Касьянов.

Фокус раніше докладно розповідав про ракетну атаку ЗС РФ центру Чернігова 19 серпня.