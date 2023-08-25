Виверти військкоматів: як мобілізують тих, хто має право на відстрочки

В Україні можуть посилити мобілізацію. За словами президента Володимира Зеленського, про це просять самі захисники на фронті. Юристи вважають, що під призов можуть потрапити ті, у кого є "спірне", на думку військкоматів, право на відстрочку.

За законом посилити мобілізацію, про що нещодавно говорив президент, складно — для цього потрібно вносити відповідні зміни до правового регулювання, на що вказували юристи. Але на практиці деякі категорії військовозобов'язаних, у яких є право на відстрочку, можуть відправити на фронт.

Фокус попросив експертів пояснити, кого може торкнутися чергова хвиля мобілізації.

Військкомати знають хитрощі

Оскільки військовозобов'язані мають документально підтверджувати право на відстрочку, співробітники ТЦК і СП запросто знайдуть спірні моменти для тих, хто, на їхнє переконання, має вирушити на фронт.

"Уже є випадки серед моїх клієнтів, коли військкомати вимагали величезну кількість додаткових документів, які доводять право військовозобов'язаного на відстрочку. Наприклад, в аспіранта вимагали студентський квиток, хоча в аспірантів такого документа немає, а також письмові звіти про складання сесій. Якщо військовозобов'язаний не може пред'явити документи за запитом військкомату, його направляють на військово-лікарську комісію і після цього вручають мобілізаційне розпорядження, що нібито людина не встигла оформити відстрочку", — каже Фокусу військовий юрист Миколи Максимов.

Зі студентами справи йдуть складніше. Щоб мобілізувати цю категорію військовозобов'язаних, потрібно вносити велику кількість змін до законодавства про військову службу, каже юрист. Поки що, мобілізація людей молодше 25 років не закону. Крім того, загалом право людини на здобуття освіти гарантує Конституція. Однак законодавці цілком можуть внести зміни і виключити право на відстрочку для тих студентів, хто здобуває другу або третю освіту після 30 років і вступав до навчальних закладів у 2022 році після введення воєнного стану.

"Перші категорії, хто потенційно могли б потрапити під законодавчі зміни, це студенти 40-45 років, які у 2022 році вирішили здобути другу або третю освіту", — каже Максимов.

Під мобілізацію, крім аспірантів і деяких студентів, можуть потрапити військовозобов'язані, які доглядають за родичами з інвалідністю. За словами юриста, у його колеги в практиці був випадок, коли чоловікові не дали відстрочку, хоча він був єдиним, хто фактично доглядав за своїм батьком із другою групою інвалідності. У військкоматі наполягли на тому, що в сім'ї є доросла донька, яка за законом має доглядати за родичем. Хоча жінка живе в Росії і не збирається приїжджати в Україну, щоб доглядати за родичем.

"Працездатна людина, згідно із законом, зобов'язана утримувати своїх батьків. І у військкоматі кажуть: "нехай сестра повертається, а її брат, який за фактом утримує батька з інвалідністю, йде на фронт". Інший випадок — у людини інвалідність, її чоловік або дружина за станом здоров'я не може її утримувати, але документів, які це підтверджують, немає. У них є дорослий син, який доглядає за родичем з інвалідністю. Але йому не дають відстрочку, тому що за документами в сім'ї є інша працездатна людина", — продовжує Максимов.

Рішення ВЛК можуть переглянути

Щоб посилити мобілізацію, влада може наполягти на перегляді рішень ВЛК про придатність і непридатність військовозобов'язаних до служби. Правоохоронці вже проводять масштабні перевірки роботи військово-лікарських комісій у кількох областях, що може стати приводом для реалізації подібного сценарію.

"Якщо відкривають кримінальне провадження щодо голови ВЛК у ТЦК і СП, можуть переглянути всі висновки, які зробила комісія. Якщо з'ясується, що в людини немає захворювань, а їй поставили відмітку "негідний" до військової служби або "обмежено придатний", рішення скасують. Крім того, ВЛК районних центрів комплектування мають затверджувати свої рішення у ВЛК обласного ТЦК і СП. Часто це відбувається з помилками або взагалі не відбувається, а тому ВЛК обласного ТЦК запросто можуть скасувати рішення ВЛК районного чи міського ТЦК", — продовжує експерт.

Юрист Олег Леонтьєв додає, що у багатьох військовозобов'язаних у документах є відмітка "не придатний у мирний час, обмежено придатні у воєнний час". Цю позначку могли поставити до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а у ВЛК у воєнний час інші вимоги, тому діагноз можуть переглянути з урахуванням нових реалій.

"Безумовно медики мають виважено ставитися до проблем зі здоров'ям у військовозобов'язаних. Наприклад, є захворювання опорно-рухового апарату, припустимо радикуліт. Якщо бійця на службі замкне, він просто не зможе виконувати бойові завдання, і буде абсолютно марний у частині", — каже експерт.

Фокус писав раніше про те, чому військовослужбовців, звільнених з полону, повертають на фронт після рішення ВЛК.

Нагадаємо, українське законодавство визначило 7 категорій українців, яких не заберуть на службу після виключення з військового обліку.