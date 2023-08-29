Без допомоги Заходу. Як збільшення виробництва зброї в Україні змінить розклади на фронті

Оборонні заводи збільшують виробництво артилерійських боєприпасів, наступний крок — танки і бронетехніка. Опитані Фокусом військові експерти впевнені, що великі обсяги виробництва озброєння будуть основою успішного наступу ЗСУ. Український ВПК може виробляти снаряди і військову техніку будь-якого рівня.

Президент України Володимир Зеленський 28 серпня заявив про збільшення виробництва зброї підприємствами українського військово-промислового комплексу. За оцінками глави держави, Україна здатна виробляти гармати, снаряди, дрони, ракети і бронетехніку.

"Україна це може. Фінансування є. Наша "оборонка" буде давати більший результат", — говорив Зеленський.

На початку липня цього року міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин в інтерв'ю агентству Bloomberg розповідав про плани щодо збільшення виробництва озброєнь.

"Моя мета — зробити Україну арсеналом [зброї] вільного світу. Ми повинні бути амбітними, адже у нас немає вибору", — заявляв він.

За словами Камишина, оборонні заводи почали зі збільшення виробництва артилерійських і мінометних снарядів, оскільки їх потребують солдати на полі бою.

"Українські протитанкові комплекси "Стугна-П" почали швидше сходити з конвеєрів. Нарощування виробництва танків і бронетехніки буде наступним пріоритетом, для цього треба від трьох до шести місяців", — пояснив міністр.

Bloomberg пише, що найбільші виробники зброї в Європі — німецький концерн Rheinmetall AG і британський BAE Systems Plc ведуть переговори про створення виробничих потужностей в Україні. Rheinmetall купила 51% акцій спільного підприємства з ремонту танків.

Міни, ракети і будь-яка військова техніка: що може виробляти український ВПК?

Відновлення запасів боєприпасів і озброєнь у гарячу фазу війни не під силу витягнути одній країні, вважає військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

"Для ведення бойових дій боєприпаси накопичуються 10-15 років. Якщо взяти Росію, вони виробляють на добу 5-7 тисяч снарядів, а використовували до 60 тисяч на добу. Як би не запускали виробництво, Україна одна не зможе відновити втрати снарядів. Поки йде війна з Росією, ми будемо прив'язані до наших партнерів", — пояснив він Фокусу.

Найменша можливість виробництва снарядів має використовуватися відразу, щоб швидше поповнювати втрати. Ресурсна можливість країни виробляти боєприпаси — основоположна під час наступальних дій, додав Світан.

За оцінками експерта, український ВПК здатний виробляти міни, ракети, БПЛА і військову техніку будь-якого рівня: БТР, БМП, танки, самохідні артустановки. Заводи можуть також налагодити випуски берегового мобільного ракетного комплексу "Нептун" з протикорабельними ракетами і багатофункціональний оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан".

Авіацію і кораблі під ударами ЗС РФ виробляти не вдасться, зауважив полковник ЗСУ.

Україна може увійти до 10-ки найбільших світових виробників зброї

За оцінками директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентина Бадрака, Україна може значно збільшити виробництво озброєння і навіть наблизитися до десятки найбільших світових гравців.

"Для цього потрібен системний підхід, як у випадку з Туреччиною або Ізраїлем. У тієї ж Південної Кореї портфель замовлень на рік становить уже 17 мільярдів доларів, для нас це поки що непідйомна сума", — розповів експерт в інтерв'ю УНІАН.

Києву потрібно використовувати співпрацю зі світовими збройовими гравцями: BAE Systems, Rheinmetall, американським гігантом Lockheed Martin та іншими. Можна розраховувати і на спільне створення засобів ППО.

"Є перспективи спільних робіт у проєктах створення і виробництва танка KF51 Panther і БМП Lynx KF41 від Rheinmetall. Це буде дуже гарний кейс", — прокоментував Бадрак.

Нагадаємо, що восени цього року заплановано проведення першого Форуму оборонних індустрій. Українські представники розраховують, що в заході братимуть участь сотні світових виробників зброї.

Володимир Зеленський 27 серпня заявляв про необхідність виробництва в Україні артилерії натовського зразка. Захід підтримує ідеї Києва розвивати оборонні галузі.