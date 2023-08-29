Маргінали Гіркіна чи ПДВшники: кому під силу підняти хвилю заколоту проти Путіна

Російські спецслужби готуються до другої спроби бунту проти Володимира Путіна. Залишки "вагнерівців" і ультранаціоналісти безсилі перед Кремлем, а ось генералітет цілком зацікавлений у зміні режиму, кажуть Фокусу політичні експерти.

Спецслужби Росії і Кремль готуються до можливої спроби нового заколоту після ліквідації глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. ФСБ розробляють плани протидії бунтам, пише газета The Moscow Times із посиланням на співрозмовників, близьких до Кремля й уряду РФ.

Незабутнє враження на російського диктатора Володимира Путіна, за запевненнями чотирьох джерел видання, справили танки, що підійшли на відстань менше 200 км до Москви.

Пригожин залишив у спадок військові підрозділи з бойовим досвідом в Україні, Африці та на Близькому Сході. Діяльність найманців підкріплена медіа-імперією з Telegram-каналів і політтехнологів, тому ПВК "Вагнер" розформують, сказали джерела.

Опитані Фокусом експерти переконані у відсутності сил для організації другої спроби заколоту в Росії та повалення Володимира Путіна. Російський президент оговтався і всім дав сигнал убивством Пригожина, вважає експерт з питань Центральної та Східної Європи, політичний аналітик Іван Преображенський.

"Захищаючись від наслідків заколоту, президент Росії створив передумови для нових повстань. Він дозволив губернаторам мати приватні армії (йдеться про так звані "федеральні армії", їх створили для посилення охорони громадського порядку, боротьби з диверсантами, боротьби з безпілотниками, — ред.). Усі побачили, що влада в країні може легко передаватися силовим шляхом", — пояснив аналітик.

Збройне захоплення влади в Москві відбудеться, але не найближчим часом. "Вагнерівців" перекупить Кремль, а ультранаціоналісти, Z-патріоти і прихильники заарештованого військового злочинця Ігоря Гіркіна не мають реальних сил, додав він.

"Розчавлені російські ліберали і то зберуть на акції більше людей, ніж будь-які ультрапатріоти, які користуються підтримкою держави. Усі ці організації на балансі ФСБ. З Гіркіна спецслужби зняли захист, його заарештували, а прихильники розбіглися", — сказав Преображенський.

Генерали ПДВ "врятують" Росію

Вище військове керівництво Росії може стати головним двигуном заколоту. Доказом цього, як каже Преображенський, слугує відставка й арешт заступника командувача російського угруповання в Україні Сергія Суровікіна та чутки про проблеми в генерала ПДВ Михайла Теплинського.

"У Росії ПДВ завжди було єдиною службою всередині армії, позбавленою суб'єктності та готовності до боротьби за владу. ПДВ брали участь у підготовці до заколоту генерала Льва Рохліна (у 1998 році генерал Лев Рохлін намагався влаштувати військовий переворот. Його застрелили 3 липня цього ж року на дачі, — ред.), який раптово помер нібито з вини дружини", — підкреслює фахівець.

Вплив військових у Росії буде підвищуватися в міру продовження повномасштабної війни в Україні. Кремль зробив так, щоб жодної публічної особи серед військових не з'явилося, зауважив Преображенський.

"Обличчям армії зробили спікера Міноборони Ігоря Конашенкова, який точно не має перспектив нічого очолити", — підсумував він.

На думку генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, чинні військові та залишки "вагнерівців" не чинитимуть опору режиму. Частина з них піде в армію, інші займуться бандитизмом або накладуть на себе руки на ґрунті зловживання алкоголем або наркотиками, вважає він.

"Якщо немає фінансування і лідера, про угруповання ["Вагнер"] можна забути. Маргінальні прихильники Гіркіна та інші — це диванні патріоти і далі квартири вони не вийдуть. Росія вдало зачищає суспільство. Щойно з'являється такий, як Пригожин, із ним швидко вирішують питання", — резюмував Ягун.

Головна помилка Путіна

Президент Росії Володимир Путін зробив ключову помилку, ліквідувавши Пригожина, говорив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

На його думку, цей крок може призвести до ліквідації глави Кремля. Російські еліти бачать параноїдальний стан Путіна і порівнюють його з радянським диктатором Йосипом Сталіним в останні роки життя.

Путін продовжить знищувати всіх, кого запідозрить у зраді та вимагатиме від оточення безумовної підтримки, незалежно від подальшого розвитку подій. У разі суттєвої тактичної поразки на фронті російський лідер зникне, впевнений Подоляк.

Нагадаємо, що Пригожин загинув унаслідок падіння свого літака Embraer Legacy 600 у Бологівському районі Тверської області 23 серпня. Літак збила російська система ППО. Крім Пригожина загинули всі 10 осіб, які були на борту.

Фокус писав про чотири версії росіян про те, чому впав літак із главою ПВК "Вагнер". Пропагандисти не виключають і "український слід".