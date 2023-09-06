Вийде із СІЗО за "копійку"? Чому судді Князєву знижують суму застави

Ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву знову знизили суму застави. Тепер, згідно з рішенням ВАКС, він зможе вийти із СІЗО, заплативши 55 млн грн. Якщо Князєв покине ізолятор, він зможе чинити тиск на свідків і суд, вважають експерти.

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, якого підозрюють в отриманні хабара в розмірі $2,7 млн, може вийти із СІЗО. У всякому разі до цього веде планомірне зниження суми застави, на чому наполягає сторона захисту і задовольняє ВАКС, каже Фокусу заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербань. Попереднього разу суму застави Князєву знизили зі 107,3 млн грн до 75 млн грн. Учора, 5 вересня, її зменшили ще на 20 млн. Тепер, згідно з рішенням ВАКС, Князєв може вийти із СІЗО, заплативши 55 млн грн.

"Які причини були у ВАКС, пояснити важко, оскільки тексту судового рішення немає. Поки що це виглядає як планомірне зниження застави, щоб Князєв міг вийти із СІЗО. Я об'єктивно не бачу, що могло змінитися з того моменту, як йому призначили запобіжний захід. Сума хабара [2,7 млн доларів] була немаленька. Тож потрібно зрозуміти, чим керувався ВАКС, знижуючи розмір застави. Таке рішення може спричинити серйозні наслідки. Якщо Князєв вийде із СІЗО, велике питання, наскільки правоохоронці зможуть гарантувати, що він не зможе чинити тиск на свідків і суддів. Він людина впливова, враховуючи його минулу посаду", — каже Щербань.

За словами юриста, обмежень щодо зниження застави для підозрюваних немає, але у ВАКС у таких питаннях обов'язково мають бути об'єктивні підстави. Коли суд призначає суму застави, суддя враховує розмір хабара, який фігурував у справі, фінансові можливості підозрюваного, а також чи зможе він впливати на хід слідства.

"У Князєва непогані доходи, активи. Однак буває, що людина може внести заставу, але не робить цього, щоб показати, що не може, і сторона захисту наполягає на зменшенні застави. Найімовірніше обґрунтували клопотання неможливістю Князєва внести заставу [попереднього разу адвокат Князєва наполягав на зниженні застави у зв'язку з тим, що його депозитний рахунок заарештовано — прим.]. Нерідко адвокати наполягають на зменшенні суми застави, оскільки підозрюваний довго перебуває в СІЗО, там погані умови, а сума непосильна, і судді йдуть на зустріч", — зазначає експерт.

Щербань додає, що справа Князєва — не єдина, коли ВАКС планомірно знижує суму застави для підозрюваного.

"Судова практика є. Така історія була з Микитасем [екснардепа Максима Микитася підозрюють у пропозиції хабара меру Дніпра. У липні він вийшов із СІЗО під заставу. ВАКС планомірно знижував суму застави з початкових 260 млн грн до 20 млн грн. Сторона захисту стверджувала, що Микитась не зможе заплатити навіть 5 млн грн. У підсумку він вийшов із СІЗО, і навіть отримав дозвіл виїхати з Києва на тиждень за сімейними обставинами в Івано-Франківську область — прим.]. Це може обернутися проблемою. Поки Князєв у СІЗО, він під контролем. Щойно він виходить, людина, яка може володіти важливою інформацією про чиновників, можливо, почне домовлятися про індульгенції, щоб уникнути відповідальності або знизити її", — каже юрист.

За словами експерта, термін досудового розслідування щодо Князєва завершиться у вересні. Після цього сторони захисту зможуть ознайомитися з матеріалами справи.

"Йому мають залишити запобіжний захід, але не виключено, що, якщо ще знизять заставу, він перебуватиме вже не в СІЗО", — резюмує Щербань.

Що відомо про справу судді Князєва

Голова Верховного Суду України Всеволод Князєв, і ще низка суддів, у травні 2023 року опинилися в центрі корупційного скандалу. За версією слідства, вони мали винести рішення на користь одного з українських олігархів за $2,7 млн. Імовірно, йшлося про Костянтина Жеваго. Його люди могли передати хабар за винесення судового рішення про визнання законності придбання компанією Ferrexpo AG акцій Полтавського ГЗК. Сам Жеваго заперечує свою причетність до цієї справи.

Суддя Князєв стверджує, що виявлені у нього під час обшуків кошти належать насправді не йому, а його друзям-бізнесменам, які перед виїздом за кордон, до початку війни, просили його зберегти гроші.

За рішенням суду підозрюваний перебуває в СІЗО з можливістю внесення застави.

Незважаючи на перебування в СІЗО, за інформацією журналістів, він продовжував отримувати зарплату як суддя . У травні після звільнення його зарплата становила 179 тис. грн. У Верховному суді, за запитом, журналістам відповіли, що 60% грошей Князєв перерахував на потреби підрозділів ЗСУ.

Як відомо, Володимир Зеленський особисто цікавився справою Князєва. За словами директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса, після затримання судді на хабарі, президент України дзвонив йому і питав, що відбувається у Верховному суді . На історію про те, що Князєва підозрюють в отриманні хабара в розмірі $2,7 млн президент відреагував стримано.

Фокус докладно розбирав, чим закінчиться скандал із хабарем для судді Князєва і Верховного суду.

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