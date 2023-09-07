Заморожені мільярди. Коли Україна отримає компенсацію від російських олігархів за війну

Україна вперше отримає від США активи, які конфіскували у російських олігархів. Йдеться про 5,4 млн доларів. Ці кошти віддадуть на підтримку українських ветеранів. Експерти пояснили, чи отримає в майбутньому Україна всі мільярди російських олігархів, заморожені країнами ЄС, США, Британії та Канади.

Під час візиту до Києва 6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив передачу Україні 5,4 млн доларів із конфіскованих активів російських олігархів. Це рішення американці озвучили ще в травні. Тоді йшлося про заарештовані активи засновника прокремлівського каналу "Царьград" Костянтина Малофєєва. Він перебуває під санкціями США за допомогу путінському режиму і фінансування роспропаганди з моменту окупації РФ Криму 2014 року.

"Хоча 5,4 мільйона доларів — це крапля в морі тієї шкоди, яку ця війна завдала Україні та українському народу. Це символ того, чого можна домогтися за допомогою судових процесів, які поважають належну правову процедуру, поважають права третіх осіб, які перебувають у повній відповідності з нашою Конституцією і міжнародним правом", — говорив директор оперативної групи американського Мін'юсту Ендрю Адамс.

Фокус попросив експертів пояснити, чи стане нинішній прецедент системою, і коли всі активи російських олігархів, заморожені західними країнами, конфіскують і передадуть на відновлення України.

Важливий прецедент

У липні заступник генерального прокурора США Ліза Монако повідомила, що в країні заморожено активи російських олігархів та інших осіб на суму понад 1 мільярд доларів.

На тлі озвучених цифр, 5,4 млн доларів, конфісковані у російського бізнесмена Костянтина Малафєєва, справді "крапля в морі", як у цьому зізнався директор оперативної групи Kleptocapture [підрозділ Мін'юсту США, створений у березні 2022 року з метою запровадження санкцій проти російських олігархів — прим.] Ендрю Адамс. Водночас цю історію можна вважати успіхом, оскільки, за словами опитаних Фокусом експертів, конфіскувати і передати активи — важкий юридичний процес.

Якщо механізм працює, його можуть застосувати у випадку з іншими активами. Адже США це країна прецедентного права.

"Олігархи можуть звертатися до американських судів і оскаржувати рішення про замороження та конфіскацію активів. Тому американці мають спочатку ретельно розібратися, знайти залізні докази, що конкретні люди, чиї активи заморожені, є частиною путінського режиму. Бо йдеться про таку невелику суму, враховуючи російську політико-економічну модель, що за кордоном зберігаються сотні мільярдів доларів. Просто в цьому конкретному випадку є вагомі докази", — пояснює Фокусу експерт з питань зовнішньої політики та безпеки Олександр Хара.

За словами колишнього міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, американці діють дуже обережно в таких питаннях.

"Це важливий прецедент. Чи стане це системою, і чи зможуть у майбутньому всі заморожені активи конфіскувати і передати Україні, поки що я не чув цього від наших друзів. Але якщо механізм працює, його можуть застосувати у випадку з іншими активами. Адже США це країна прецедентного права", — каже Фокусу Клімкін.

Куди більш значні суми заморожених активів російських олігархів перебувають у юрисдикції країн Євросоюзу. У травні Єврокомісія повідомила, що до кінця 2022 року ЄС заморозив приватних активів на суму 18,9 млрд євро. Навесні 2023 року їхня вартість становила 24,1 млрд євро.

За словами Клімкіна, Євросоюз працює над тим, щоб розробити загальну правову базу для всіх країн — як конфіскувати заморожені активи і в перспективі передати їх Україні. Але поки що стикається з безліччю як юридичних, так і політичних перешкод.

"Вони ставляться до цього питання з обережністю. Адже йдеться про довіру до їхньої фінансової системи. Якщо завдати потужного удару по активах російських олігархів, інші бізнесмени з Китаю, Індії, ОАЕ можуть забрати свої активи. Тому поки що обговорюються можливі механізми вирішення цього питання", — пояснює ексміністр закордонних справ.

У Євросоюзу поки що немає процедури, як можна забрати гроші в однієї країни і передати іншій. Адже йдеться не просто про приватні активи, на такі кошти є імунітет, а також політичний контекст.

300 млрд активів Центробанку

Не менш важливим питанням залишаються держактиви РФ. Як відомо, загальна сума активів ЦБ Росії, заморожених у країнах ЄС і G7, становить 300 млрд євро. 200 млрд припадають на країни Євросоюзу.

Глава Мінфіну РФ заявляв, що через санкції Євросоюзу, США та інших країн Росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів. У Києві неодноразово закликали спрямувати заморожені російські активи на відновлення України. У червні 2023 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що метою Єврокомісії є конфіскація цих коштів. Однак європейські норми допускають лише заморозку, тому Брюссель, як і раніше, працює над відповідною правовою базою.

"У Євросоюзу поки що немає процедури, як можна забрати гроші в однієї країни і передати іншій. Адже йдеться не просто про приватні активи, на такі кошти є імунітет, а також політичний контекст. Але у випадку України необхідно ухвалити таке рішення, тому що, якщо після нашої перемоги в РФ залишиться той самий режим, інші недемократичні країни знатимуть, що не понесуть жодної фінансової відповідальності за військові конфлікти. Ми пам'ятаємо, що є Китай, який може в перспективі зважиться на бойові дії проти Тайваню. І якщо механізм із конфіскацією держкоштів і передання їх постраждалій стороні з'явиться, можна буде хоча б частково компенсувати втрати внаслідок можливої агресії", — пояснює Хара.

Фокус раніше докладно розбирався, як працює механізм конфіскації російських активів на території України і направлення їх до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Також Фокус писав про те, що під час візиту держсекретаря США до Києва стало відомо про новий пакет допомоги для України на суму 1 млрд доларів.