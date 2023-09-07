Уперше за час війни: США віддадуть Україні гроші російських бізнесменів

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва заявив, що саме росіяни мають заплатити за розв'язану повномасштабну війну проти України.

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Україна найближчим часом вперше отримає від США активи, які були конфісковані країною у російських олігархів. Ці кошти віддадуть на підтримку українських ветеранів, заявив 6 вересня Держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використані для підтримки українських ветеранів. За це мають заплатити ті, хто спровокував загарбницьку війну Путіна", — сказав він.

Йдеться про 5,4 мільйона доларів, які планують спрямувати на підтримку та реабілітацію ветеранів.

Держсекретар також зазначив, що у США "немає ілюзій" з приводу того, що шлях вперед в Україні буде легким. Але США продовжать надавати всю необхідну підтримку.

Візит Блінкена до Києва

Високопоставлений представник США 6 вересня оголосив про виділення Україні нового пакета допомоги, розмір якого становитиме понад мільярд доларів. Він зазначив, що оборонний пакет складатиметься з 655 мільйонів доларів для цивільної безпеки. Він уточнив, від початку повномасштабного вторгнення РФ США передали на цивільну допомогу понад 43 мільярди доларів. Тепер завдяки новій допомозі Україна суттєво посилить свою протиповітряну оборону.

Також буде профінансовано процес розмінування українських територій, гроші підуть і на інші заходи, пов'язані з цим. Блінкін додав, що зараз Україна — найбільш замінована країна у світі.

Ще 300 мільйонів доларів використають для відновлення критичних сфер на деокупованих територіях. Ентоні Блінкен зазначив, що українські бійці змогли звільнити понад 50% окупованих територій за рік, відколи держсекретар приїжджав до країни.

За інформацією Міністерства оборони США, новий пакет військової допомоги для України складатиметься з:

обладнання для забезпечення українських систем протиповітряної оборони;

додаткових боєприпасів для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійських снарядів калібру 155 мм і 105 мм;

81-мм мінометних систем і снарядів;

120-мм боєприпасів зі збідненого урану для танків Abrams;

ракет трубного пуску з оптичним відстеженням і провідним наведенням (TOW);

протитанкових систем Javelin і AT-4;

понад три мільйони патронів до стрілецької зброї;

тактичних аеронавігаційних систем;

тактичних захищених систем зв'язку та допоміжного обладнання;

підривних боєприпасів;

запчастин, технічного обслуговування та іншого польового обладнання.

До слова, 6 вересня про новий оборонний пакет для України також оголосила Данія. Відомо, що військову допомогу нашій країні передадуть уже цього місяця.

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