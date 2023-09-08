Ілон Маск боїться ядерної війни. Чи можна атакувати військові об'єкти в Криму без терміналів Starlink

Ілон Маск побоюється залучення його компанії SpaceX у велику війну. Президент Росії Володимир Путін болісно сприймає будь-які вдалі операції ЗСУ на півострові, тому на допомогу для наведення дронів варто використовувати ретранслятори і супутники країн НАТО.

Американський письменник Волтер Айзексон у новій біографії мільярдера Ілона Маска звинуватив бізнесмена у зриві секретних операцій Збройних сил України проти кораблів Чорноморського флоту Росії.

За даними Айзексона, інженери відключили супутниковий інтернет Starlink у районі Криму. Морські дрони ЗСУ з вибухівкою наблизилися до кораблів ЗС РФ, але несподівано зник зв'язок. Без будь-якої шкоди для флоту РФ, викинуло на берег.

Ілон Маск заявив, що не давав вказівок відключати мережу Starlink і стверджує, що вона не працювала в районі півострова. Якби він виконав прохання української сторони активувати Starlink, компанія SpaceX стала б співучасником ескалації конфлікту.

"Starlink не призначався для воєн. Його розробили, щоб люди дивилися Netflix, розслаблялися, підключалися до інтернету в школі, робили добрі мирні справи, а не атакували дронами", — пояснив Маск свою позицію.

Бізнесмен побоювався, що внаслідок атак біля Криму трапиться "міні-Перл-Гарбор" і армія РФ відповість ядерним ударом.

Starlink необов'язковий. Як наводити дрони на об'єкти Чорноморського флоту?

Тисячі терміналів Starlink компанії SpaceX забезпечує інтернетом райони, де немає традиційних способів передавання даних — кабелем або мобільним зв'язком. Starlink роздає інтернет в Україні там, де знищено станції стільникового зв'язку і не можуть працювати провайдери.

Військовий фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" розповів Фокусу, чи можна наводити дрони на об'єкти Чорноморського флоту РФ без зв'язку Starlink.

"У Чорному морі сприятливі умови для радіозв'язку, пряма видимість на великі відстані. Можна високо підняти борт-ретранслятор, налаштувати канал управління і тримати зв'язок із дроном на сотні кілометрів", — пояснив інженер.

Далекі ретранслятори і спеціальні супутники дають гарний канал для управління дронами. Можливий і супутниковий канал, який могли дати іноземні партнери — як цивільні, так і військові.

"У НАТО теж є свої військові супутники. Ходить багато розмов (особливо з боку противника), що ми застосовуємо StarLink для таких завдань. Це не відповідає дійсності", — пояснив він.

На думку полковника запасу, ексспікера Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова, StarLink боїться за свій імідж і не хоче втягуватися у велику війну. Отже, Києву потрібно шукати інші способи управління безпілотниками на великих відстанях.

"Упевнений, що технічні фахівці вивчать усі варіанти. Українські військові проводять операції зі знищення бойового потенціалу армії Росії на тимчасово окупованих територіях. Президент Росії Володимир Путін особисто болісно переживає через будь-які вдалі військові операції ЗСУ в Криму", — коментує експерт.

Сидить на двох стільцях: Маск намагається бути хорошим для всіх?

Вчинки Ілона Маска варто оцінювати з позиції бізнесу, адже мільярдеру цікаві вигідні проекти. Тому в його коментарях не йдеться про ризик ескалації війни або ядерного протистояння, зазначає в бесіді з Фокусом український політолог Ігор Рейтерович.

"Розрахунок іде на консервативні кола у США, які дотримуються альтернативної позиції. Маск хоче бути своїм для них і критичних ЗМІ. Бізнесмен пам'ятає і про великий потенційний ринок у Росії, він не хоче опинитися в "розстрільних списках" після Путіна", — прокоментував він.

Маску подобаються риторика про мінімальні податки і невтручання держави в бізнес. Любов до консерваторів впливає на його розуміння свободи слова і надання свободи для проросійських наративів у соцмережі "Х" (у минулому Twitter).

"Ілон Маск хоче дати можливість висловитися всім і банить тільки, якщо його критикують. Знову, хоче бути хорошим для всіх і протиставити свою соцмережу конкуренту Facebook, де йде сильна модерація коментарів", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що американські військові нещодавно звинуватили Москву в спробах порушити роботу супутників Starlink в Україні. Командувач Космічними силами США Ченс Зальцман заявив, що Пентагон поставив завдання забезпечити космічну перевагу Штатів.

Фокус раніше писав, як російські військові намагаються придушити супутниковий інтернет Starlink на фронті. Один із варіантів — поставити термінал в окоп, щоб не було прямого радіогоризонту зі станціями РЕБ.