Армія РФ "глушить" Starlink. Інженери розповіли, як врятувати термінали від засобів РЕБ

Російська армія нібито навчилася глушити Starlink. Опитані Фокусом технічні експерти запевняють: технологія росіян спрацює не скрізь і лише за певних умов. Та й уникнути потрапляння під ворожі РЕБ можна, головне заздалегідь підготуватися.

Related video

Російські окупанти нібито навчилися впливати на платформу супутникового інтернету Starlink на фронті. Командир роти ударних БпАК "Птахи Мадяра" 59-ї ОМПБр Роберт Бровді "Мадяр" сказав, що загарбники отримали потрібну технологію, випробовують її і готують до промислового виробництва.

Йдеться про системи, що працюють у Ku- і Ka-діапазонах. У першому випадку це частоти від 12 до 19 ГГц, у другому — від 26,5 до 40 ГГц. У Ка-діапазону вища швидкість приймання і передавання даних.

"Мадяр" додав, що на фронті без Starlink буде складно, адже засоби зв'язку дають змогу чітко оцінювати ситуацію.

Російські експерти визнавали нереальність завдання повного відрізання ЗСУ на лінії бойового зіткнення від інтернету Starlink. Фронт занадто великий, для цього знадобиться багато засобів РЕБ. Можливо, системи застосують на найскладніших ділянках фронту.

Тема глушіння терміналів Starlink набула популярності відразу після появи терміналів на фронті. Зробити це складно, адже потрібно, щоб "глушилка" була на відстані до 1 км від тарілки, розповів Фокусу експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун.

"У терміналів дуже вузький промінь, який вистрілює на супутник 500 км заввишки. Побачити його засобами РЕБ і заглушити важко, як шукати голку в копиці сіна. Щоб заглушити напевно, треба знати точні координати терміналу", — зазначив він.

На думку фахівця, ситуація в боях істотно не зміниться через спроби ЗС РФ блокувати супутниковий інтернет. Росіяни не здатні виробити якісні технічні новинки.

Термінали Starlink краще ставити в окопах

Експерт зі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" вважає, що росіяни здатні "заглушити" інтернет Starlink. Проблема лише у встановленні антени РЕБ під дуже великим кутом на високій будівлі — багатоповерхівці елеваторі або вежі мобільного зв'язку. При спробі придушення у ЗСУ будуть проблеми з прийомом сигналу на відстані до 500 метрів.

"Ні росіяни, ні марсіани не можуть обдурити закони фізики... Це працює тільки на нулі і тільки в чітко визначених ситуаціях", — пояснив Бескрестнов.

Російські військові можуть встановити засоби РЕБ на висотки. Якщо сигнал глушать, термінали Starlink краще ставити в заздалегідь підготовлений окоп, щоб уникнути прямого радіообрію з ворожими системами РЕБ, сказав у бесіді з Фокусом аналітик Defence Express Олег Катков.

Другий варіант — помістити пристрій у клітку Фарадея, додав він. Контейнер виготовлено з матеріалу, здатного проводити електрику — дротяної сітки, металевих листів або мотків дроту. Його можна зробити у формі коробки, сфери або циліндра і блокувати електромагнітне випромінювання.

Нагадаємо, що Пентагон збирається закупити термінали та послуги Starlink для ЗСУ, щоб не залежати від рішень власника компанії Ілона Маска. Міністр оборони США Ллойд Остін погодився придбати 400-500 терміналів.

Фокус раніше писав, що у свіжих прошивок Starlink є функція, яка дає їм змогу протистояти глушилкам армії Росії.