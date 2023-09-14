2 тисячі Shahed за рік: чи зможе Росія зберегти темп запуску дронів по Україні

Росія не змогла налагодити власне виробництво ударних дронів типу Shahed. Але це не означає, що атаки по Україні зменшаться.

ЗС України 13 вересня 2022 року збили перший іранський ударний дрон типу "Shahed". Відтоді Росія випустила по Україні понад дві тисячі дронів-камікадзе: по 5,5 "шахедів" на день, витративши, за різними оцінками, від 40 до 100 мільйонів доларів.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов упевнений, що Росія не змогла налагодити власне виробництво дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed і сильно залежить від постачань із Тегерана. Вони триватимуть ще якийсь час, але через складну логістику у РФ є проблеми в нарощуванні дронів.

Дешевше й ефективніше за ракети

Порівняно з крилатими ракетами, вартість ударних дронів "Shahed-136/131" значно нижча, а ефективність при виконанні конкретних завдань вища, каже Фокусу засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов. З цієї причини Росія намагається налагодити виробництво безпілотників іранського походження, але важко припустити, чи вдасться їй зберегти темпи, з якими ЗС РФ атакувала Україну за останній рік.

"Завдання дронів не тільки в тому, щоб уразити об'єкти на нашій території, а й виснажити ППО. Наші дрони вирішують аналогічне завдання на російській території, літаючи в Москву. Кожен Shahed, вартістю від 25 до 50 тисяч доларів, вимагає великих зусиль з нашого боку — витрат дорогих зенітних ракет. Розмін у такому разі нерівноцінний", — зазначає Касьянов.

За словами експертів, опитаних Фокусом, у більшості випадків ЗС РФ використовують дрони-камікадзе іранського походження, щоб атакувати українську інфраструктуру. Військові ЗСУ, крім засобів протиповітряної оборони, використовують пікапи, озброєні великокаліберними кулеметами, щоб ліквідувати безпілотники. Але цей метод вважається робочим тільки в гарну погоду.

"Якщо на вулиці сильний туман і низька хмарність, "тачанки" марні. Оскільки ми можемо тільки припускати, чи зможе Росія зберегти темпи обстрілів, наше головне завдання — посилити ППО. А також збільшити кількість польотів наших дронів у бік противника. Поки що у нас немає дронів-камікадзе, здатних "дістати" заводи з виробництва БПЛА, оскільки вони розташовані на відстані близько тисячі кілометрів від лінії фронту. Але ми працюємо над цим. І я впевнений, що скоро ми зможемо знищувати, зокрема заводи з виробництва БПЛА "Ланцет", і логістичні центри, які займаються постачанням комплектуючих для дронів", — продовжує Касьянов.

Стежити за санкціями

У серпні 2023 року журналісти американського видання The Washington Post повідомляли, що на території особливої економічної зони "Алабуга" в республіці Татарстан, Росія будує завод, де планує виробляти дрони типу Shahed. До літа 2025 року РФ планувала виробити 6 тисяч дронів-камікадзе. Але військові інженери зіткнулися із серйозною проблемою. Журналісти писали, що тільки 4 зі 130 компонентів для виробництва Shahed виробляють у Росії, решту — за кордоном, зокрема, у США. На експорт електроніки в РФ діють санкції.

"Важливо стежити, щоб санкції, які ввів Захід, працювали. У кожного знайденого апарата [ЗС РФ — прим.] потрібно аналізувати комплектуючі, відстежувати канали поставок запчастин і компонентів, з яких збирають дрони. Росія не може сама виготовляти "шахеди", тому потрібно відстежувати, звідки постачають компоненти. Потрібно готуватися й оцінювати ризики максимально", — говорить Фокусу співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

Експерт додає, що Україна стала сильнішою з погляду оборонних можливостей, оскільки більшість дронів ЗС РФ збиває ППО.

Нагадаємо, вночі 13 вересня російські війська вкотре атакували територію України 44 дронами-камікадзе Shahed-136. ППО вдалося збити 32 ворожі БПЛА. Повідомлялося, що під час нічного обстрілу ЗС РФ України повітряну тривогу оголосили у восьми населених пунктах Румунії вздовж Дунаю. У Міністерстві національної оборони країни заявили, що уламки російських дронів шукатимуть на відстані 20 км від річки.

Пізніше прем'єр-міністр Республіки Румунія Марчел Чолаку закликав заспокоїти населення і наголосив, що його країна не зазнає нападу, небезпеки немає, і ситуація перебуває під контролем, а падіння уламків — випадковість.