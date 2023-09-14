"Плани не збігаються з реальністю": у ГУР розповіли, скільки Shahed виробляють у Росії

Росія не полишає надії самостійно виробляти ударні дрони типу Shahed. У планах у країни-агресора, до літа 2025 року, зібрати 6 тисяч дронів-камікадзе. У ГУР розповіли Фокусу, скільки реально виробляють "шахедів" у РФ на сьогодні.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов упевнений, що Росія, як і раніше, сильно залежить від поставок дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed з Тегерана, оскільки не змогла налагодити власне виробництво. Ударними безпілотниками ЗС РФ продовжують атакувати українські території і "вимотувати" засоби ППО.

"Зараз залежність Росії від поставок з Ірану залишається критичною. Вони рухаються в бік налагодження власного виробництва. І таке виробництво вже є, в основному йдеться про великовузлове складання. Кількість невисока — близько 30 одиниць на місяць. Вони планують вийти на високі показники, але поки що плани з реальністю не збігаються", — каже Фокусу Юсов.

У ЗМІ повідомляли, що західні країни ведуть роботу з Тегераном за кількома напрямками, щоб зупинити співпрацю з РФ. Зокрема, за інформацією американських медіа, США вели переговори про можливе послаблення санкцій в обмін на припинення поставок ударних дронів і комплектуючих для ЗС РФ. Рано чи пізно Тегеран може припинити співпрацю з Росією в цьому напрямку. І тоді країна-агресор зіткнеться із серйозною проблемою.

"Це значно вплине на можливості країни-агресора [якщо Тегеран зупинить поставки — прим.]. Але водночас РФ працює над локалізацією [комплектуючих]. І вже у збитих зразках виявляються елементи російського виробництва", — повідомляє Юсов.

Поки поставки з Ірану тривають, РФ не залишає намірів продовжити інтенсивні обстріли України ударними дронами Shahed-136/131.

Раніше експерти говорили Фокусу, що порівняно з крилатими ракетами, вартість ударних безпілотників значно нижча, а ефективність при виконанні конкретних завдань вища. Кожен Shahed, який обходиться Росії від 25 до 50 тисяч доларів, витрачає дорогі зенітні ракети української ППО. Засновник проекту A.Drones Юрій Касьянов вважає, що розмін у такому разі нерівноцінний .

Завод з виробництва ударних дронів, Росія будувала на території особливої економічної зони "Алабуга" в республіці Татарстан. У планах у країни-агресора до літа 2025 року виробити 6 тисяч дронів-камікадзе. Але поки що військові інженери стикаються із серйозною проблемою — пошуком компонентів, більшість із яких не виробляють у РФ. З цієї причини співзасновник DroneUA Валерій Яковенко вважає важливим детально аналізувати комплектуючі в збитих ударних безпілотниках ЗС РФ на території України, і відстежувати канали поставок.

Нагадаємо, ЗС РФ щодня запускають у напрямку українських територій десятки ударних дронів іранського походження Shahed. У ніч з 13 на 14 вересня Збройні сили Російської Федерації намагалися атакувати Україну 22 ударними дронами типу Shahed-136/131. Пуски були зафіксовані в напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 17 із 22 ворожих дронів.

До цього в ніч на 13 вересня російська армія випустила 44 дрони-камікадзе Shahed по Україні. Вибухи були в Одеській і Сумській областях. Бійцям ППО вдалося збити 32 російські безпілотники.