Пауза у війні на 5 місяців. Скільки часу у ЗСУ залишилося на витіснення військ РФ

Будь-яка пауза в бойових діях — в інтересах Москви і призведе до ескалації. Успіхи ЗСУ дозволяють нав'язувати темп боїв російським військам, але аналітики бачать підготовку ударного угруповання на Куп'янсько-Лиманському і Токмацькому напрямках.

Росія намагається зупинити повномасштабне вторгнення в Україну на 4-5 місяців. Головне завдання окупантів — організувати оперативну паузу, зупинити наступальні дії України і перешкоджати знищенню своїх тилових баз, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

ЗС РФ, за його словами, використовують паузу для переозброєння армії, мобілізації, організації нової матеріально-технічної бази та розгортання додаткових військових виробничих потужностей.

"Будь-яка пауза в інтересах Росії неминуче призведе до ескалації. Тільки військові поразки Росії на окупованих територіях приведуть нас до реального миру", — наголосив він.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто також висловився про можливу перерву в бойових діях. Якщо ЗС РФ не бомбитимуть Україну хоча б один день, спроби закінчення великої війни можуть з'явитися в досить короткі терміни.

"Контрнаступ України проти російських військ — це не прогулянка в парку. Сподіваюся, у досить короткі терміни, у найближчі 7-8 місяців, може бути спроба закінчити війну. З італійської точки зору, кінцевою метою будь-яких гіпотетичних переговорів залишається відновлення міжнародної законності", — прокоментував міністр.

"Бурхливий вересень". Росія маскує готовність до наступу?

Москва постійно вкидає наративи про готовність говорити з Києвом тільки з урахуванням нинішніх територіальних особливостей. Але дії ЗСУ здатні коригувати заяви МЗС Росії, впевнений полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов .

"Насамперед, згадаємо нещодавнє знищення систем С-400 на мисі Тарханкут і під Євпаторією. Формуються дірки в системі ППО на півострові, відкривається небо над Севастополем", — пояснив військовий.

Контрнаступ ЗСУ, за його припущенням, завершується через певний фізичний і матеріально-технічний запас армії. ЗСУ показали максимум на фронті за відсутності переваги в повітрі та далекобійних ракет.

"Пауза може бути пов'язана з погодними умовами, восени через дощі дороги перетворяться на болота. Росія готується до наступу, ми бачимо підготовку ударного угруповання на базі військ 25-ї армії РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямку, а також на Токмацькому, де є підрозділи чотирьох дивізій ВДВ. Вересень буде бурхливий і говорити про зупинку боїв все ж таки рано", — підкреслив експерт.

Селезньов вважає, що 4-5 місяців для відновлення армії РФ явно не вистачить. Більш реальний термін — до трьох років.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що зараз не Росії вирішувати, коли зупиняти бойові дії. Наступ ведуть Сили оборони України, а російські війська щодня втрачають оборону.

"ЗСУ нав'язують ворогові темп боїв. Оперативну паузу можна взяти для підготовки наступного етапу контрнаступу. У ЗС РФ поки немає важелів, щоб взяти паузу. Якщо ми говоримо про повітряний простір над Кримом, треба сказати, що ППО над півостровом все одно протидіятиме авіації ЗСУ. Крім цього, у ЗС РФ є і своя авіація на півострові", — зазначив він.

Нагадаємо, колишній спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер визнавав бажання американських чиновників побачити швидкі результати українського контрнаступу. ЗСУ, за його оцінками, доводиться воювати з росіянами "однією рукою, яка зв'язана за спиною".

Українські сили продовжують серйозні і важкі бої в районі Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Заступник міністра оборони Ганна Маляр писала, що українські військові вже повернули контроль над Андріївкою, але ці відомості спростувала 3-тя окрема штурмова бригада.