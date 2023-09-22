Вихід за третю лінію оборони ЗС РФ у Запорізькій області: чи є шанс у ЗСУ дійти до Токмака

Американський Інститут вивчення війни вважає важливою ознакою прогресу в контрнаступі проходження українською бронетехнікою трьох рівнів захисту окупантів на заході Запорізької області. Попереду ще одна серйозна перешкода — російські дивізії ВДВ, які активно використовують артилерію та авіацію, попереджають опитані Фокусом військові експерти.

Українським військовим вдалося перетнути на бронетехніці останню лінію оборони російських загарбників на заході Запорізької області. ЗСУ пройшли всі три рівні захисту окупантів, повідомив американський Інститут вивчення війни.

Бронетехніку ЗСУ помітили на південь від протитанкових ровів і перешкод "Зуби дракона", створених ЗС РФ. Такі маневри вказують на здатність українців убезпечити прорив перших двох ліній цього шару, щоб провести техніку.

ЗСУ придушили російську артилерію та інші протитанкові системи для виведення машин уперед. У ISW зазначають, що це важлива ознака прогресу українського контрнаступу.

Прорив ЗСУ був у районі Роботиного без переваги в повітрі

OSINT-аналітики проєкту GeoConfirmed підтвердили успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку — механізовані частини перетнули так звану "лінію Суровикіна". Так називають систему з трьох захисних ліній: протитанкових траншей, бетонних пірамід "зубів дракона" і траншей. Її автором є екскомандувач бойовими діями в Україні Сергій Суровікін.

GeoConfirmed уточнює, що прорив ЗСУ був у районі Роботиного без переваги в повітрі і в радіусі дії артилерії ЗС РФ. Суть операції зводилася до такого: спочатку вперед пішли розвідники і закріпилися в траншеях, а потім піхотні підрозділи. Для прориву використовувалися бронеавтомобілі Marder і Stryker.

Автори підкреслюють, що спецоперація ЗСУ була найскладнішою.

Прорив у Запорізькій області: чи реально обійти три лінії оборони ЗС РФ?

На думку військового експерта, майора запасу ЗСУ Олексія Гетьмана, вихід ЗСУ за третю лінію оборони противника цілком можливий.

"З тими силами і засобами, які є в армії України, дані ISW виглядають правдивими. Британська розвідка раніше аналізувала три лінії оборони росіян. Близько 60% часу і сил пішло на першу лінію, в інших двох — по 20% на кожну", — пригадав експерт.

Виходячи з цього співвідношення, друга і третя лінії мають бути втричі слабшими. Між лініями встановлено міни, але не так щільно, адже ЗС РФ створили собі коридори для пересувань, продовжив він.

"Прорив лінії оборони робиться у вузькому місці, далі йде бронетехніка, а передові групи атакують тили ворога", — підсумував Гетьман.

Успіхи ЗСУ на заході Запорізької області створять певні можливості для руху вперед. Усе залежить від ресурсних можливостей і поки що неясно, чи вистачить їх українській армії, щоб дійти до Токмака, вважає полковник запасу, колишній речник Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

"Українські Сили оборони протистоять на Запорізькому напрямку чотирьом дивізіям ВДВ армії РФ. Ворог активно використовує артилерію та авіацію, проводить контратаки, ЗСУ втрачають бронетехніку", — прокоментував він.

Перетин "лінії Суровікіна", як зазначає Селезньов, дає можливість українським бійцям відсувати важку техніку ближче до інших ліній.

"У разі браку ресурсів для розгрому окупантів, прорив Сил оборони України може зупинитися. Це стосується бойових дій у районі Вербового", — зауважив він.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ 22 вересня заявляли про продовження контрнаступу українських сил по всій лінії фронту. Штурми проводили на Мелітопольському напрямку і в районі Бахмута.

За даними ISW, підрозділи 22-ї гвардійської бригади спецпризначенців РФ намагаються атакувати ЗСУ на захід від Вербового. За словами українських солдатів, які беруть участь у боях, російські війська абсолютно невмотивовані і неефективні.