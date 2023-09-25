Шойгу дали тиждень. Чому Путін хоче зупинити контрнаступ ЗСУ до жовтня

Російські воєначальники можуть найближчим часом влаштовувати безперервні контратаки на фронті, незважаючи на розтрату військового потенціалу. Підвищення градуса напруги можливе на Куп'янському напрямку, впевнені опитані Фокусом аналітики.

Президент Росії Володимир Путін міг наказати міністру оборони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ до початку жовтня поточного року. Джерела аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) у Кремлі кажуть, що ЗС РФ змусять за всяку ціну поліпшити ситуацію на передовій.

Слідом за настільки грізним оголошенням, Шойгу може віддавати накази на безперервні контратаки, незважаючи на позамежну ціну для військового потенціалу армії. У Кремлі вважають процес оборони окупантів "великою перемогою на полі бою", вказують аналітики.

Москва прагне підірвати підтримку і довіру до ЗСУ на Заході. Утримання оборонних позицій створить відчуття відсутності успіхів контрнаступу армії України, йдеться у звіті.

Оглядач Bloomberg Ніл Фергюсон 24 вересня зазначив, що влітку український спосіб ведення війни викликав захоплення. Армія Росії має перевагу над ЗСУ в повітрі, в таких умовах наступати на добре укріплені російські позиції вкрай складно.

Окремо Фергюсон робить акцент на великій кількості артилерії та ударних дронів у загарбників. В останньому чималу роль зіграла військова допомога Ірану.

"Росіяни адаптувалися. Раніше в них не було дронів. Тепер вони нас копіюють", — наводить Фергюсон слова одного з українських генералів.

Путін готується до виборів президента: чи оголосять у РФ мобілізацію?

Зазначені плани військового керівництва РФ можливі лише за умови оголошення загальної мобілізації в Росії. Кремль всіляко уникає цього сценарію, каже Фокусу експерт з безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Іжак.

Шанси зупинки контрнаступу ЗСУ силами окупанта без мобілізації, експерт оцінив менш як 50%. Реальність виконання команди Путіна — не більше ніж надія.

"У Росії готуються сформувати бюджет під вибори президента в березні 2024 року. Військові витрати не повинні збільшитися, плюс треба покращувати ситуацію на ринку праці. Перша хвиля мобілізації відібрала багато робочої сили, але для утримання нової робочої сили доведеться стримувати витрати на війну", — вважає фахівець.

Західні партнери України, за його оцінками, готові до затягування війни до кінця 2023 року і можливої відсутності перемог ЗСУ, щоб можна було говорити з РФ з позиції сили.

Атаки на Куп'янському напрямку піднімуть градус напруги

Якщо до початку жовтня Шойгу не виконає наказ Путіна щодо зупинки контрнаступу, вимоги Путіна прозвучать уже в іншій формі, зазначає військовий експерт Олег Жданов.

"Вимоги глави Кремля будуть дедалі жорсткішими, адже наближається 1 січня. Потрібно виходити на передвиборчу кампанію, давати перемоги електорату щодо проведення так званої СВО. Путін не знає, як вчинити: оголошувати мобілізацію чи ні. Фронт без набору військових просідає", — сказав він Фокусу.

Збільшення інтенсивності бойових дій в Україні чекати до зими не варто, у Росії почнуться політичні гризні через згаяний час, додав експерт.

"Навіть якщо Путін сьогодні скаже екстрено проводити мобілізацію, так як торік уже не вийде. Оперативний резерв вичерпано, а новобранців доведеться вчити. Підвищити градус на лінії фронту можна, зібравши резерви і пішовши в атаку на Куп'янському напрямку. На всіх інших ділянках фронту ЗСУ стійко тримають оборону", — резюмував Жданов.

Нагадаємо, українські військові показують успіхи в просуванні біля села Вербове Запорізької області. Завдяки цьому є шанс перехопити тактичну ініціативу, щоб подолати другу і третю лінії оборони ЗС РФ із перспективою виходу до Азовського моря.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ можуть значно змінити ситуацію. Заходу потрібно передати Києву більше різного озброєння.