Населення України відновлять за рахунок мігрантів? Чи допоможуть біженці з Близького Сходу та Африки

Демографи вважають, що люди з найбідніших країн працюватимуть в Україні будівельниками, а із забезпечених регіонів приїдуть топ-менеджери. Економісти дають владі слушну пораду — краще повертати українців і створювати для них робочі місця, ніж догоджати мігрантам і пристосовуватися до їхнього культурного рівня.

Повномасштабна війна в Україні призведе до великих демографічних проблем. Щоб кількість населення була на рівні 30 млн осіб, потрібно щороку залучати близько 300 тисяч мігрантів, вважає директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова.

Мігранти будуть не поляки чи білоруси, а люди з найбідніших країн. На думку демографа, вони працюватимуть будівельниками.

"Доведеться інвестувати в робочу силу ззовні. До цього потрібно підготувати населення. Я не знаю, як бабуся в українському селі сприйматиме зовсім іншу зовні людину з іншим способом життя. Потрібно розробити політику, яка змусила б емігрантів прийняти українську систему цінностей", — вважає Лібанова.

У коментарі Фокусу вчена уточнила, що йдеться про мігрантів переважно з країн Середньої Азії, Албанії та Молдови. А топ-менеджмент може приїхати з багатих країн. При цьому ідея поділу долі Західної Європи щодо прийняття та адаптації біженців з країн Близького Сходу та Африки не розглядається.

"Основна маса мігрантів приїжджає з бідніших країн. Компенсувати людський капітал потрібно не тільки кількістю, а й якістю. Йдеться про поліпшення стану здоров'я, підвищення рівня освіти та кваліфікації людей", — пояснила Лібанова.

Варто нагадати, що у вересні 2015 року Державна міграційна служба України заявляла про бажання прийняти біженців із Північної Африки та Близького Сходу.

"Українська сторона заявляє про готовність допомогти Європі у вирішенні міграційної кризи та прийняти на своїй території частину біженців", — говорили працівники служби.

"До війни не було черги біженців на кордонах України"

Залучення в Україну мігрантів допоможе збалансувати попит і пропозицію на робочу силу в разі її нестачі, вважає виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський .

Другий плюс, за його оцінками, полягає у збільшенні споживання: заповнення вакансій дасть змогу зробити частину секторів привабливішими для інвестицій. Вишлінський вважає, що не варто чекати великого припливу мігрантів в Україну зараз і навіть після завершення війни з РФ.

"Черги біженців на кордонах України не стояли і до повномасштабного російського вторгнення. Були приїжджі із Середньої Азії, наприклад, Узбекистану. Для залучення більшої маси мігрантів, Україні доведеться вести політику. Охочі отримати високі зарплати швидше подивляться на Євросоюз, ніж на нас", — підкреслив економіст.

Вишлінський дав владі пораду — краще думати про повернення українців і створювати робочі місця, аніж про те, як догодити і пристосуватися до культурного рівня жителів інших країн.

Народжуваність в Україні впала до найнижчого рівня у світі

Західна преса акцентує увагу на падінні народжуваності в Україні до найнижчого рівня у світі. Він був найнижчим у Європі до повномасштабного вторгнення Росії, пише газета The Wall Street Journal.

"Свіжі могили і переповнені морги по всій Україні свідчать про десятки тисяч життів, обірваних російським вторгненням. Менш помітні втрати у вигляді ненароджених дітей. Кількість народжених за перші шість місяців 2023 року була на 28% нижчою, ніж у довоєнний період. Це найрізкіше падіння з моменту здобуття Україною незалежності 1991 року", — зазначили автори матеріалу.

Журналісти пишуть, що загинули десятки тисяч українців, але точні цифри невідомі через засекречені військові втрати та незареєстровані смерті мирного населення на тимчасово окупованих територіях.

Констатується вичерпання потенціалу демографічного зростання. Якщо наступне покоління хоче досягти показника попереднього, 100 жінок мають народжувати приблизно 215 дітей. У довоєнному 2021 році показник був 120, ідеться в публікації.

Нагадаємо, за оцінками уряду України, через велику війну країну покинуло до 6,2 млн осіб. Зовнішня міграція також доповнюється великою внутрішньою міграцією.

Фокус раніше писав, що в Україну необхідно повернути 4,5 мільйона осібза наступне десятиліття. За даними ООН, найбільше українських біженців прийняла Росія (близько 2,8 млн осіб), а на другому місці — Польща (понад 1,58 млн).