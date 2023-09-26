Танків, артилерії та ракет буде більше: як Україні відповісти на "шалені" військові витрати РФ

Доходи Росії від продажу нафти зростають, незважаючи на західне ембарго. Вливання грошей у виробництво танків, артилерії, боєприпасів і ракет у 2024 році збільшиться в кілька разів. ЗСУ доведеться концентруватися на ударах по військових заводах і енергоінфраструктурі РФ, впевнені військові аналітики.

Росія робить ставку на війну і готова вкладати у 2024 році рекордні 112 млрд доларів. Така сума майже вдвічі перевищує витрати рівня поточного року, підрахувало агентство Bloomberg після ознайомлення з проектами бюджетних планів.

Витрати на оборону в РФ займуть 6% валового внутрішнього продукту, 2023 року цифра становила 3,9%, а 2021-го — 2,7%. Акцент робиться на подвоєнні так званих секретних витрат, оскільки Москва намагається уникнути пильної уваги до наслідків війни, вказують журналісти.

"Засекречені видатки зростуть до 11,1 трлн рублів із 6,5 трлн у 2023 році. Це становитиме 30% від загального обсягу видатків бюджету", — підрахували фахівці.

Головний приплив грошей, за оцінками Кремля, очікується від продажів нафти і газу, які зростуть майже на чверть, до 11,5 трлн рублів у 2024 році.

"Це станеться незважаючи на обмеження цін, запроваджене країнами "Великої сімки" та їхніми союзниками для обмеження доходів Росії від продажу нафти та обмеження здібностей Кремля фінансувати військову агресію в Україні", — додали автори.

Ракети, військова техніка та БПЛА: куди підуть гроші в РФ

Глава Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак відреагував на цей матеріал. Практично 39% федерального бюджету піде на війну, тому санкції можуть остаточно поховати російську економіку. З такими витратами на війну, в майбутньому у Росії немає шансів уникнути економічного краху, сподівається Єрмак.

У такій ситуації Україні потрібно більше західної підтримки та озброєнь. Необхідно знищити російський ВПК, щоб РФ не виробляла ракети, військову техніку та ударні БПЛА.

"Ми будемо готові і переможемо Росію на полі бою. Шалені витрати на армію в РФ — це агонія режиму", — підсумував глава ОП.

Значна частина оборонних проектів РФ піде на поліпшення кораблебудування. Зокрема, гроші з бюджету підуть на ремонт і модернізацію важкого атомного ракетного крейсера "Адмірал Нахімов", який лагодять із 1999 року і вже витратили понад 200 млрд рублів, вважає керівник програм із безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу в запасі Павло Лакійчук.

"Очікується якісне вливання грошей на поточні проекти з виробництва танків, артилерії, боєприпасів і ракет. Москва постарається всіма способами компенсувати витрати в техніці і налаштована на довгу війну", — пояснює експерт у розмові з Фокусом.

Можливості Росії з виробництва нового озброєння, за оцінками Лакійчука, не встигають за втратами, які завдають ЗСУ.

Витрати підуть на нові оборонні технології через загальну відсталість ВПК, вважає військовий експерт інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій.

"Та зброя, яка у ЗС РФ є на сьогодні, вже не задовольняє потреби на фронті. Наприклад, застарілий підхід до танко- або авіабудування потребує перебудови. У сухопутних військах теж проблеми. Росії потрібна технологічна зброя, щоб продовжувати війну", — коментує фахівець Фокусу.

Москва буде гнатися за Туреччиною і спробує створити морські дрони, додав Козій.

Бомбардування заводів ВПК і ТЕЦ: чим відповість Україна?

Велика частина оборонного бюджету РФ піде на операційні витрати — зарплати військовим і чиновникам, їжу, паливо, запчастини та інше. Закупівля нового озброєння займе максимум 30% коштів, упевнений військовий експерт Павло Нарожний.

Українські військові можуть протидіяти можливому нарощуванню військових сил РФ. Удари дронами по військових заводах знизять потенціал ворога. Другий шлях — переманювання кваліфікованих працівників зі сфери ВПК на Захід.

"З Росії треба забирати всі хороші кадри, давати їм притулок і гроші. Не менш важлива антиросійська пропаганда", — додає експерт.

Під удари мають потрапляти енергооб'єкти — якщо завод ракет розташований біля ТЕЦ, приліт зупинить його роботу. А в разі ударів по аеропортах, звідки вилітають борти з військовими чиновниками і фахівцями, зірве їм робочий процес.

Важливо перервати постачання західних комплектуючих до ракет серії Х, дронів Shahed та іншого озброєння, які потрапляють через країни колишнього соцтабору, додав він.

Також треба боротися з виробництвом артилерії та боєприпасів до неї, саме від неї основні небезпеки на фронті для української армії.

Зазначимо, що Україна також збільшує військові витрати. У проєкті держбюджету-2024 Міноборони отримає 1,164 трлн гривень, також 104,3 млрд гривень піде на Нацгвардію.

Євросоюз не поспішає нарощувати військові витрати. Компанія McKinsey провела дослідження ринку і з'ясувала, що витрати на оборону в Європі за останні десять років зросли на 4%, а в найближчі п'ять років збільшаться не більше ніж на 6% на рік.