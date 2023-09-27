Ракетні удари чи атака на Херсон: експерт пояснив, як РФ може відповісти за атаку на Крим (відео)

Російська влада не планує ядерного удару у відповідь на атаки України по Криму. Вона навіть немає можливостей, щоб відновити пошкоджені кораблі ЧФ РФ.

У серпні та вересні 2023 року українські Сили оборони завдали низки ударів по військових базах ЗС РФ в окупованому Криму. Протягом кількох тижнів вдалось знищити установки ППО С-400, відбити "вишки Бойка", пробити десантний та підводний кораблі і, врешті, поцілити у штаб командування ЧФ РФ у Севастополі. Поки що все, на що спромоглась Росія, — це спалила готель біля Морського порту в Одесі. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, чи очікувати якоїсь особливо потужної відповіді на удари ЗСУ по Криму. Свою позицію експерт висловив у ексклюзивному коментарі для Фокусу.

Мусієнко пояснив, що українські удари по Криму можуть призвести до повного знищення ЧФ РФ та до того, що півострів вже не буде логістичним хабом для південного угрупування військ. Тому російська влада міркує над діями, які зможе "продати" населенню як перемогу. На його думку, можливо кілька варіантів, які виставлять як "відповідь за Севастополь".

Перший варіант — це проведення якогось ракетного удару. Удар і так мав би відбутись, до нього готуються, однак росіянам розкажуть, що це "отвєтка" Україні.

Другий варіант — активізація бойових дій на якійсь ділянці фронту. Експерт припустив, що можливе посилення боїв у Херсонській області: наприклад, ворог може спробувати висадитись на правому березі Дніпра.

"Щоб перехопити медійну ініціативу після Криму, для них — вкрай несприятливу, — вони можуть інтенсифікувати бойові дії. Не виключена спроба перейти з лівого берега на правий — до Херсону. Хоча можлива активізація і на іншій ділянці фронту, — заявив Мусієнко.

Вибухи в Криму: деталі

Під час удару 13 вересня крилаті ракети знищили десантний корабель "Ростов-на-Дону" та підводний човен "Минск", які стояли у сухому доці в Севастополі. Після цього ГУР Міноборони повідомило про пошкодження кількох патрульних кораблів. В цілому розслідувачі ORYX нарахували 16 знищених або пошкоджених морських суден ЧФ РФ, по яких було завдано ударів.

На думку Мусієнка, завдяки цим діям Сил оборони російські кораблі можуть виконувати лише 20-25% завдань, покладених на них командування. Зокрема, вони ще мають спроможність "кошмарити" цивільні судні біля Босфору. Або бити "Калібрами" по українській інфраструктурі. Однак не можуть провести десантування, не можуть провести блокаду портів, пропускають удари. Прикметним є те, що часу та ресурсів для відновлення ЧФ РФ наразі немає.

Один з ударів ЗСУ пошкодив сухий док судноремонтного заводу в Севастополі. Тому зменшились можливості щодо ремонту пошкоджених кораблів. Крім того, діють санкції: їх можна обійти, але вони суттєво ускладнять процес. В цілому виходить, що для відбудови флоту РФ має витратити не один рік.

"Щоб відновити корабель "Ростов-на-Дону" потрібні роки: 3-4 роки — не менше", — впевнений Мусієнко.

Однак загроза втратити флот у Чорному морі не посадить Росія за стіл перемовин, заявив експерт. З його слів, позиція РФ зміниться лише тоді, коли ЗСУ будуть завдавати їй комплексних втрат і на суші, і на воді.

Мусієнко підсумував: "Щоб перемогти у цій війні на морі, потрібно щоб вона поєднувалась з війною на суходолі. Коли ми комплексно будемо звільняти наші міста, коли ми будемо завдати втрат російським військам, тоді вони шукатимуть якогось рішення. Сама по собі втрата флоту чи мінімізація його можливостей не призведе до того, що російська позиція відразу зміниться".

Нагадуємо, бійці Сил оборони захопили у Запорізькій області унікальний російський танк Т-72БЗ, обладнаний бортовим комп'ютером. Існує загроза, що РФ готується випустити сотні аналогічних машин. Крім того, у мережі опублікували заяву російського посадовця щодо випуску "реактивних" танків Т-80: вони поповнять танковий парк ЗС РФ.