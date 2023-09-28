Імперіалізм проростатиме: після війни Росія може захотіти реваншу, — експерт (відео)

Політолог Ігор Чаленко вважає, що Росії необхідні ядерне роззброєння і демілітаризація. Відповідальність за це має на себе взяти міжнародна спільнота.

Імперіалізм і "рашизм" продовжуватимуть існувати в Росії після того, як війна з Україною закінчиться. Ба більше, ці "ідеології" будуть вирощуватися також за рахунок бажання реваншу. Про це Фокусу заявив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

За його словами, міжнародне співтовариство має потурбуватися про те, щоб відібрати в Росії ядерну зброю. Так, небезпечні ідеї будуть присутні навіть у Московії, якщо РФ через певні обставини спіткає дефрагментація.

Також Чаленко впевнений, що Росії необхідна демілітаризація. Її має спіткати доля, схожа з долею постнацистської Німеччини, з якої "вичищали нацизм".

Експерт зазначив, що росіяни самі мають стати двигуном змін у їхній же країні, інакше — РФ піде в прірву на десятиліття.

"Не буде ніякого реваншу. Хто мріє про Радянський Союз — такого не буде. Ситуація дуже проста: або Росія буде демократичною, або її просто розділять", — сказав Чаленко.

Ігор Чаленко про поствоєнну Росію (дивитися з 21:19)

Нагадаємо, що в легіоні "Свобода Росії" розповіли про плани щодо режиму президента Володимира Путіна. Російські добровольці анонсували продовження рейдів восени та взимку. Запевняють, бої на території Росії "зв'язують" підрозділи ЗС РФ і тоді бійцям Сил оборони стає трохи легше.