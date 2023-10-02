Потрібна дезінтеграція: Росія буде небезпечною навіть без Путіна, — експерт (відео)

За словами професорки Галини Зеленько, ідеальним сценарієм не тільки для України, а й для всього світу була б дезінтеграція Росії. Однак, на жаль, поки що жодних передумов до цього немає.

Росії потрібна дезінтеграція, інакше навіть після смерті президента Володимира Путіна вона становитиме небезпеку для України. Про це в інтерв'ю Фокусу заявила професор, доктор політичних наук Галина Зеленько.

За її словами, ідеальним сценарієм не тільки для України, а й для всього світу була б дезінтеграція Росії. Однак, на жаль, поки що жодних передумов до цього немає.

Зеленько зазначила, що для загрози необхідне велике, консолідоване геополітичне утворення. В окремих дрібних держав не буде ресурсів для нападів на сусідні країни. Росія, на думку експерта, являє собою державу під керівництвом кланово-олігархічного режиму, який вже встиг перерости в автократію. У регіонах немає олігархічних сил з фінансовою підтримкою, які могли б реалізовувати якісь політичні ідеї.

"У Росії немає політичних партій, які були б не державними", — сказала експерт.

Зеленько також заявила, що російські олігархи всі більш-менш рівноцінні. Вони в певному сенсі підпорядковуються ФСБ, яке на початку 2000-х років змогло їх узяти під контроль.

"Сам Путін нічого не зробив", — зазначила Зеленько.

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Нагадаємо, що військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп заявив, що Путін хоче протриматися 2-3 роки у війні проти України. За його словами, у РФ сподіваються, що їм вистачить нафти і грошей на довготривалу війну. Також є надія, що після виборів у США Україна втратить підтримку партнерів.