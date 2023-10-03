"Ядерний вибух над Сибіром". Військові РФ могли випробувати ракету "Буревісник", чи загрожує це Україні

Ядерний заряд у горезвісної російської міжконтинентальної ракети "Буревісник" менший, ніж у інших видів озброєння РФ. Попри це, вона може знищити цілий район міста. США і НАТО отримали хороший сигнал, адже в разі удару по Україні, від радіації постраждають західні країни.

Росія готується, або вже випробувала, міжконтинентальну крилату ракету "Буревісник" з ядерною установкою, дальність польоту якої може бути понад 3000 км. Кодове позначення ракети НАТО — SSC-X-9 Skyfall. Супутникові та авіазнімки, наявні в розпорядженні газети The New York Times, дають змогу говорити про можливі випробування на секретному полігоні в Арктиці.

Російська ракета має бути зброєю "другого удару стратегічної дальності". За допомогою неї ЗС РФ можуть знищувати цілий район міста або військовий об'єкт. Ядерний заряд у "Буревіснику" менший, ніж у більшості інших видів ядерної зброї, вказують західні експерти.

Американські літаки-розвідники стежили за випробуваннями ядерної зброї в Росії

Останні два тижні в цьому районі відстежували прольоти американських літаків-розвідників. Зокрема, літак ВПС США RC-135W Rivet Joint 19 і 26 вересня здійснив щонайменше два вильоти біля арктичного узбережжя для спостереження за стартовим майданчиком.

Експерти дійшли висновку, що ракета небезпечна здатністю нести потужну ядерну боєголовку і виділенням шкідливих радіоактивних викидів у разі вибуху або несправностей під час випробувань.

Запуск ракети "Буревісник": чи зросла ядерна загроза для України?

Про постановку ракети "Буревісник" на озброєння російської армії поки нічого невідомо. Російська пропагандистка Маргарита Симоньян забігає наперед і погрожує неминучим ядерним ультиматумом РФ.

"Вони задню не дадуть, поки їм не буде дуже боляче (очевидно, Симоньян говорить про Україну та її західних союзників, — ред.). Поки вони не побачать неминучу загрозу, вони не зупиняться. Далекобійні ракети, винищувачі, все це буде... Якщо зробити над Сибіром термоядерний вибух, то нічого не буде на землі. Уся радіоелектроніка виведеться з ладу, уся цифра і супутники. Камери і телефони. Повернемося в 1993 рік", — описала вона своє бачення майбутнього.

Історія з випробуванням російської ядерної ракети не пов'язана з повномасштабною війною в Україні. ЗС РФ завдають ударів ракетами з ОТРК, морського і повітряного базування, а також авіабомбами, зазначив у бесіді з Фокусом військовий експерт і колишній спікер Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов .

Можливий запуск "Буревісника" з ядерною установкою, на його думку, стане сигналом США і НАТО загалом.

"Багато разів Росія вже оголошувала про проведення успішних випробувань, але поки немає точних відомостей про запуск "Буревісника". У звітах для Путіна теж писали, що все добре. Україні хвилюватися нема чого, оскільки РФ використала всі компоненти озброєнь, крім ядерного. Доводиться продовжувати бойову роботу і знищувати ворога", — розповів фахівець.

Напередодні зими й опалювального сезону українському командуванню краще звернути увагу на місця виробництва ударних дронів і ракет у Росії, вказав Селезньов.

Ракета "Буревісник" занадто брудна

Москва вдається до ядерного шантажу постійно, щойно Захід говорить про нову військову допомогу Києву. Ця тенденція не змінюється з весни 2022 року, зауважив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

"З точки зору ведення політики загрози, РФ втрачають ефективність. Очевидна демонстрація сирої і неготової системи, яку важко вводити в бій. Ракета "Буревісник" занадто брудна навіть для ядерної зброї, у ній практично немає радіаційного захисту і після пуску вона залишає після себе небезпечні викиди", — вважає експерт.

Одна з причин, чому "Буревісник" настільки небезпечний екологічно, полягає в бажанні зробити її якомога легшою і зняти максимум радіаційного захисту.

А в разі удару по Україні, поширення радіації на територію країн НАТО, має розцінюватися як напад на члена Північноатлантичного альянсу з подальшим знищенням Чорноморського флоту і значних сил російської армії, підсумував Йижак.

Фокус уже писав про проведення в Росії 3 жовтня масштабних навчань із цивільної оборони через "загрозу ядерної війни". Російські соцмережі поширюють відомості про "ультиматум Путіна" і "справжню війну РФ".

Українські експерти вважають, що Путін знову розкручує ядерний шантаж. Імовірний також теракт на Запорізькій АЕС, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ.