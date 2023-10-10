Допомога на двох: як Україна та Ізраїль "поділять" гроші США

У Білому домі запропонували об'єднати український та ізраїльський пакети допомоги в один законопроєкт. Експерти вважають, що це підвищить шанси Києва відновити фінансування США. Однак у разі затяжної війни в Ізраїлі, допомогу Україні можуть скоротити.

Наприкінці вересня США ухвалили тимчасовий бюджет, щоб уникнути припинення роботи уряду, який не включав фінансування для України. Це поклало початок дебатам про те, як вирішити проблему. Один із варіантів виник на тлі війни в Ізраїлі. Білий дім вирішив убити двох зайців: об'єднати пакети, щоб забезпечити додаткове фінансування Ізраїлю, і повернути грошову допомогу Києву, проти якої раніше виступали деякі представники республіканців.

"І те, і інше важливо, і ми досить велика, економічно життєздатна і досить динамічна країна, щоб мати можливість підтримувати і те, і інше", — сказав координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій, адмірал Джон Кірбі.

Підвищує шанси на підтримку

Експерти в бесіді з Фокусом зазначають, що об'єднання пакетів допомоги для Ізраїлю та України підвищує шанси Києва на відновлення фінансової підтримки американців. Як відомо, наприкінці вересня в Конгресі США не затвердили нову підтримку для Києва. Щоб уникнути шатдауну, американські законодавці схвалили тимчасове фінансування уряду США на 45 днів. Водночас бюджет на 2024 рік, який включав би допомогу Україні в розмірі понад $60 млрд, не зміг отримати достатню кількість голосів.

3 жовтня, Палата представників США проголосувала за відсторонення республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера нижньої палати Конгресу. Як зазначила посол України в США Оксана Маркарова, "поки не буде обрано нового спікера, палата представників не може голосувати за закони".

Однак Ізраїль давній союзник і важливий стратегічний партнер США. Щоб виділити додаткові гроші, Вашингтон швидко відновить роботу нижньої палати Конгресу, а разом з тим вирішиться й українське питання, вважає політичний аналітик Володимир Фесенко.

"У Києва та Єрусалима різні військові потреби, а тому вони не можуть бути конкурентами в питаннях американської підтримки. І всупереч численним коментарям, це підвищує шанси України на відновлення допомоги США. Ізраїльське лобі представлено в партії республіканців, зокрема в трампістському крилі. Якщо треба терміново виділити гроші для Ізраїлю, треба вирішити проблему в нижній палаті, вибрати спікера. Відповідно вдасться розв'язати і питання щодо України, якщо це буде один законопроєкт", — каже Фокусу Фесенко.

Єдиний ризик, який виникає — як довго триватиме війна на Близькому Сході. Якщо конфлікт стане затяжним, пріоритети американців можуть зміститися. І допомогу Києву в перспективі можуть скоротити, зазначає в бесіді з Фокусом політичний експерт Олег Постернак .

Поки США не налаштовані мінімізувати підтримку Києву, заради стратегічних інтересів на Близькому Сході, саме тому в Білому домі виникла ідея об'єднати два пакети. Але підхід не вирішує проблему з трампістським крилом у Конгресі, які, як і раніше, не підтримують фінансування України, але водночас згодні з необхідністю посилити допомогу Ізраїлю.

"Якби український пакет розглядали окремим законопроектом, як це раніше планували в Білому домі, вони могли розраховувати на голоси демократів і частини республіканців. Але якщо пакети об'єднають, є ризик залучення до переговорів трампістського крила. Це може затягнути процес, призвести до торгів, компромісів, і в підсумку скорочення попередньо запланованих для Києва цифр", — міркує Постернак.

Вплине на позицію щодо України

Активна підтримка США в разі затяжної війни в Ізраїлі посилить антиамериканські настрої в арабських країнах, що в підсумку може позначитися на російсько-українській війні та наблизити проміжне "перемир'я" на невигідних для Києва умовах.

"В арабських медіа, Україна — це союзник США. І якщо посилиться ненависть до американських союзників, виникне ризик втратити лояльність Саудівської Аравії, Туреччини, яка вже запропонувала мирне посередництво палестинській стороні, і це більш відчутно і серйозно для нас. Київ веде роботу за формулою миру, у серпні відбувся саміт у Джидді, де ми змогли донести свою позицію. Поглиблення США в конфлікт на Близькому Сході змусить призупинити політичну співпрацю арабських країн з Україною, вони можуть зайняти більш обережну позицію у війні Росії проти України, і навіть більш проросійську. Крім того, втягування США в конфлікт розсердить арабський Схід і може змусити американців чинити тиск у плані оперативного згортання активних бойових дій, тому що пріоритети будуть змінені", — міркує Постернак.

Є ризики і для Європейських країн, які очікують на новий міграційний потік біженців, у разі затяжної блокади Сектора Гази і триваючих бомбардувань. Раніше Фокус писав про те, що протистояння ЦАХАЛ та ісламських терористів призвело до хвилі насильства: у Лондоні нападали на єврейські магазини, а в Єгипті розстріляли ізраїльських туристів. Експерти вважають, що арабські та єврейські діаспори ворогуватимуть у міру посилення бойових дій, і це позначиться на безпеці країн Заходу.

Раніше Адміністрація американського президента оприлюднила спільну заяву Франції, Німеччини, Італії, Італії, Великої Британії та США, в якій країни висловили однозначну підтримку Ізраїлю та виступили за його право захистити себе від терористичних атак. Водночас, зазначили, що виступають за рівність прав і свобод як ізраїльського, так і палестинського народів.