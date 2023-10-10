Показали запуск дронів і прорив оборони. Як "вагнерівці" готували ХАМАС до вторгнення в Ізраїль

Ісламістські бойовики не могли самі навчитися тактики штурму укріплених ліній оборони і точного скидання складних боєприпасів із дронів. В армії Ірану немає практичного бойового досвіду, тому вплив Росії очевидний. Залишається відкритим питання, як "Моссад" упустив процес підготовки терористів.

Найманці з російської ПВК "Вагнер" могли координувати напад ХАМАС на Ізраїль. Усі дії ісламістів були синхронізовані з терористичними атаками Росії в Україні, заявили в українському Центрі стратегічних комунікацій.

Тактика ісламістських бойовиків зі штурму і скидання боєприпасів із дронів нагадує російський почерк. Явно бойовики російської ПВК "Вагнер" готували терористів. Бойовики ХАМАС використовують сучасну зброю російського виробництва, наприклад, експортний варіант автомата АК-103, вказали фахівці.

"Напад ХАМАС на Ізраїль було синхронізовано з масованими атаками російських військ на Куп'янському, Лиманському та Мар'їнському напрямках. Росія зробила ставку на відволікання від України. Росіяни планують передати терористам ХАМАС трофейну західну зброю, захоплену в Україні. Мета очевидна — подальша дискредитація України перед міжнародними партнерами", — заявили в центрі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк прямо сказав про обізнаність влади РФ про підготовку ХАМАС до нападу на Ізраїль.

"Керівництво Росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль. Москва передала бойовикам озброєння, яке їм вдалося захопити під час війни проти України", — зазначив працівник ГУР.

Військовій розвідці України відомо, що російські ПВК обмінюються досвідом ведення бойових дій із бойовиками ХАМАС. Підтвердження участі ПВК "Вагнер" у підготовці бойовиків ХАМАС у незалежних джерелах немає. Західні ЗМІ поки що не висвітлювали таких фактів.

Майстри дронів: як Ізраїль упустив підготовку бойовиків ХАМАС

Російські воєнізовані підрозділи безумовно мали стосунок до підготовки ісламістських бойовиків. ХАМАС ніколи не показував клас у веденні військових операцій, тим паче в проривах лінії оборони та захопленні територій у короткий термін, сказав Фокусу військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Тут потрібна злагодженість і маневреність дій мобільних груп. Не показували ХАМАС і навички управління дронами. Достеменно невідомо, чи були це представники ПВК "Вагнер". У російської армії є досвід оперування БПЛА будь-якого типу, але оскільки у "вагнерівців" все ж більше вільного часу, могли задіяти їх", — прокоментував експерт.

Бойовики вільно керували дронами зі складними боєприпасами, як-от тандемний кумулятивний постріл ПГ-7В. Це важка бойова частина, яка точно полетіла у вразливе місце одного з найкращих танків "Меркава", продовжив він.

"Уточню, що в Ірану такого бойового досвіду на практиці немає, тільки в теорії. Підготовку груп операторів могли вести і в Секторі Гази, для цього не потрібен серйозний полігон. Але чому "Моссад" проґавив сам цей процес, це дійсно питання", — підсумував Коваленко.

У Росії повно ресурсів для навчання терористів по світу. ПВК "Вагнер" здобув в Україні колосальний досвід із вирізання мирного населення в Україні і передав його ХАМАСу, вважає полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

"Президент РФ Володимир Путін створив ще одну гарячу точку. Логічно, все за стандартами НКВС. Служби безпеки Ізраїлю виявили безтурботність. У [прем'єра Ізраїлю Біньяміна] Нетаньяху і Путіна були досить теплі стосунки. Путін запевнив, що ХАМАС не піде в атаку і обдурив партнера. Чому нас противник застав зненацька (йдеться про напад Росії 24 лютого 2022 року, — ред.) — та сама безпечність", — резюмував експерт.

Зазначимо, що Путін вперше відреагував на війну в Ізраїлі 10 жовтня. На його думку, у загостренні конфлікту винні США і необхідно утворити суверенну Палестинську державу.

Фокус раніше писав, що авіація ЦАХАЛ б'є по військових об'єктах ХАМАС у Секторі Газа протибункерними авіабомбами GBU-7. Бомба може пробити бетон завтовшки до 6 метрів.