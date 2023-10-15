"Якщо РФ розпадеться — загрози не буде": що чекає на Україну після завершення війни, — експерт (відео)

Екс-міністр МЗС України Володимир Огризко вважає, що РФ не стане нападати на Україну після завершення нинішньої війни, якщо перестане існувати в нинішніх кордонах.

Росія може повторити свій "похід" і спробувати атакувати українські території після завершення великої війни, якщо збереже імперіалістичні амбіції. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висловив ексміністр МЗС України, керівник Центру досліджень РФ Володимир Огризко.

"Якщо Росія розпадеться на територіальні утворення, загрози не буде. Імперіалізм Росії базується на її величині. Дитина народжується, а мама каже, що ми великі, бо ми від Калінінграда до Владивостока. Тому щойно Росія повернеться в межі Московії, імперіалізм зникне. Це буде середньостатистична країна. І погрожувати комусь буде не реалістично", — каже Фокусу експерт.

Огризко додає, що в разі розпаду РФ, однією з умов створення таких нових територіальних утворень має бути їхня демілітаризація.

"Це мають бути країни, які не зможуть загрожувати своїми збройними силами", — додає експерт.

Коментар експерта з 16:00

Нагадаємо, раніше Володимир Огризко зазначив у бесіді з Фокусом, що Україну не потрібно перетворювати на Ізраїль. Вона повинна залишатися собою і стати інтегрованою частиною західної цивілізації та морально-політичним лідером на європейському континенті.

Фокус раніше писав про те, що президент РФ Володимир Путін планує використовувати холодну пору року як зброю проти України. Експерти вважають, що ЗС РФ сподіваються домогтися хоч якихось успіхів на фронті, щоб посадити Київ за стіл переговорів до старту президентської передвиборчої кампанії 2024 року. В іншому разі Путіну доведеться йти на вибори з поразкою у війні.

Про те, що росіян готують до переговорів, Фокусу розповідали в Центрі протидії дезінформації РНБО України. За словами керівниці департаменту збору та моніторингу інформації Аліни Бондарчук, пропагандисти навмисно запускають фейки, щоб переконати росіян, мовляв, "Україна більше не хоче воювати", тому РФ має піти на зустріч і завершити війну.

Фокус також детально розбирав, чи зможе Росія через кілька років піти війною на країни Балтії. За словами експертів, Путін мріє повторити Карибську кризу і домогтися нових домовленостей.