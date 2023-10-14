Є проблеми: експерт розповів, чи зможе Україна бити по РФ своїми далекобійними ракетами

За словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, головна проблема виробництва ракет полягає в необхідності масштабувати виробництво. На це потрібні гроші, яких в України немає.

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Для того щоб в України з'явилися на озброєнні ракети, які можуть вражати цілі на відстані в 1000 кілометрів, потрібні великі інвестиції. Про це заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю"24 каналу".

За його словами, головна проблема виробництва ракет полягає в необхідності масштабувати виробництво.

"Уявімо, що був зроблений перший екземпляр ракети. Це здорово, але тепер його потрібно випробувати", — заявив Ступак.

Він зазначив, що навіть після одного успішного випробування не можна починати серію. Адже під час випробувань будь-якої нової зброї завжди виникають якісь проблеми. Приміром, недостатня точність зброї або некоректна робота якихось елементів.

Як розповів Ступак, після того, як проблеми знаходять, то виробник допрацьовує свій виріб. Тільки після доопрацювань починається масштабування виробництва, але воно вимагає великих грошей, яких в України поки що немає.

"Однак попри ці виклики, я вірю, що українській оборонній промисловості вдасться масштабувати виробництво далекобійних ракет. Одного разу ми побачимо в новинах, що українські ракети долетіли до російських військових об'єктів", — переконаний Ступак.

Іван Ступак про виробництво ракет в Україні (дивитися з 11 хвилини)

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що навчання українських пілотів F-16 стартує у США наступного тижня. У програмі навчання українських пілотів основи управління F-16 у класі та на тренажерах, а також польоти на реальних літаках.